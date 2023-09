L’équipe de France Espoirs débute sa phase de qualifications pour l’Euro 2025 et Thierry Henry a de nouveau fait confiance aux deux Parisiens, Warren Zaïre-Emery et Bradley Barcola.

Ce lundi en fin d’après-midi (18h sur la chaîne L’Equipe), l’équipe de France Espoirs débutera sa phase de qualifications pour l’Euro 2025 avec une rencontre face à la Slovénie. Après un succès probant lors du match amical face au Danemark (4-1), le sélectionneur des Bleuets, Thierry Henry, a décidé de reconduire le même onze de départ.

Zaïre-Emery reconduit comme capitaine

Et comme lors du match précédent, le Titi du PSG, Warren Zaïre-Emery, est titulaire dans l’entrejeu et portera une nouvelle fois le brassard de capitaine. Il sera accompagné par Lesley Ugochukwu et Johann Lepenant au milieu de terrain. En attaque, la nouvelle recrue parisienne, Bradley Barcola, est titulaire et est associé à l’ancien du PSG, Arnaud Kalimuendo, en attaque. Malgré son doublé face aux Danois, Elye Wahi débute sur le banc.

Le XI de la France : Restes – Gusto, Matsima, Lukeba, Merlin – Zaïre-Emery (c), Ugochukwu, Lepenant – Cherki – Barcola, Kalimuendo