Deschamps : “Mbappé peut jouer à tous les postes”

Beaucoup se questionnent sur le meilleur positionnement de Kylian Mbappé sur le terrain. Pour beaucoup, il est trop tôt pour lui de jouer seul dans l’axe et sa meilleure position est sur un côté. Pour Didier Deschamps, le numéro 7 parisien peut jouer à tous les postes même si le sélectionneur français estime qu’il est meilleur quand il est associé à un joueur.

“Kylian peut jouer à tous les postes. Il a cette capacité à pouvoir faire la différence à tout moment. Après, tout dépend des associations. Lui, je sais qu’il apprécie avoir une position axiale, note Deschamps dans l’émission Football Show sur BeIN Sports. Mais quand il est dans l’axe, il a tendance à aller beaucoup sur les côtés. Seul en pointe il peut le faire mais je pense qu’en étant associé avec un autre joueur il est beaucoup plus performant. Il a besoin de beaucoup de liberté. Il a besoin d’espace aussi. […]C’est un privilège de l’avoir et qu’il soit Français. Son avenir ? Qu’il soit en France, en Espagne, en Italie ou en Angleterre, ça, c’est son choix de carrière. C’est une très bonne chose qu’il soit au PSG et dans le championnat de France.“