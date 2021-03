À cinq jours du match retour des huitièmes de finale contre le FC Barcelone, Marquinhos a donné une interview à RTL. Le capitaine parisien a évoqué ce match contre le Barça, mais également la course au titre en Ligue 1, Neymar et Mbappé. Extraits choisis.

Le match aller, un match référence ?

Marquinhos : “Si on pense sur les dernières années, je pense que oui. On a toujours des choses mieux à faire […] Mais vraiment ça a été un match qui nous a plu, où on a réussi à faire ce qu’il fallait.“

Mbappé meilleur sans Neymar ?

Marquinhos : “Non. Il faut qu’on arrête avec des bêtises comme ça. Nous, on veut toujours avoir les meilleurs joueurs avec nous. Si tu lui demandes à Kylian je pense que lui, il préfère aussi quand il a ‘Ney‘ à côté de lui.”

Le match retour

Marquinhos : “Il y a des leçons que l’on peut garder (des années précédentes, ndlr). À nous maintenant d’être intelligents et d’apprendre avec nos erreurs, avec les choses qui sont passées. C’était très difficile parce qu’on ne peut pas dire qu’on est rentré sur le terrain et qu’on ne voulait pas gagner, qu’on n’a pas forcé les choses, qu’on n’a pas voulu se battre. Ce n’est pas vrai […] Mais des fois ça ne passe pas, des fois ce n’est pas notre journée, des fois l’autre équipe est vraiment très très bien. Il faut juste qu’on garde notre sérénité. Après, c’est les détails chaque jour, dans chaque entraînement, de mettre l’intensité, de garder la concentration. C’est comme ça qu’on va se préparer pour ce match.“

Lever le pied contre Brest ?

Marquinhos : “Non, non, non, c’est pire si tu rentres sur le terrain comme ça. La meilleure des préparations c’est de rentrer dans le match avant pour gagner, faire un bon match pour gagner en confiance.“

La Ligue 1 serrée

Marquinhos : “Je pense que les autres équipes font un meilleur boulot. C’est une saison incomparable en raison de la Covid-19. Le championnat a repris avec beaucoup de matches en début de saison. On n’a pas eu de temps de faire une bonne préparation. Maintenant d‘ici à la fin de saison on a que des finales à jouer dans toutes les compétitions.”