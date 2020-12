Que ce soit dans le cadre de la réaction collective des joueurs d’Istanbul Basaksehir et du PSG à l’encontre du 4e arbitre ou par des posts sur les réseaux sociaux pour commenter des sujets d’actualité, des joueurs comme Kylian Mbappé s’impliquent de plus en plus dans la vie publique. Interrogé sur le sujet, le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, rappelle que cela expose aussi à des trolls de tous genres.

“Les incidents du PSG-Istanbul Basaksehir ? De tels actes n’ont leur place nulle part. Ce qu’il s’est passé va à l’encontre de ce que doit être la vie en société, dont le football et plus largement le sport sont des reflets. Bien évidemment, tout le monde doit être uni et solidaire pour faire cesser toute forme de discrimination“, commente Didier Deschamps dans Le Parisien. “Les récentes prises de position de joueurs sur des questions sensibles d’actualité ? Personne ne fait jamais l’unanimité. Le footballeur international, de par sa notoriété, a valeur d’exemple auprès des plus jeunes. Les joueurs ne sont pas des robots, ils ont pu dire des choses qu’ils auraient été susceptibles d’exprimer différemment. Avant d’être des personnages publics, ce sont des citoyens avec leur propre sensibilité, leurs convictions et leur ressenti. Je ne suis pas là pour leur imposer quoi que ce soit. Tout au plus les mettre en garde par rapport aux conséquences. Il faut être attentif à l’interprétation des messages. Aujourd’hui, avec les réseaux sociaux, tout va très vite. Une minorité s’y exprime de manière souvent agressive.”