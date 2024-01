Deux clubs aimeraient doubler Braga dans le dossier Ndour

Peu utilisé depuis le début de la saison au PSG (115 minutes de jeu), Cher Ndour se dirigerait vers Braga. Mais deux autres clubs aimeraient également l’accueillir cet hiver.

Arrivé libre de tout contrat en provenance de Benfica l’été dernier, Cher Ndour n’a pas réussi à s’imposer dans la rotation de Luis Enrique au PSG. Le milieu de terrain italien (19 ans) n’a joué que quatre matches avec les Rouge & Bleu (une titularisation, 115 minutes de jeu, un but) Afin de jouer plus régulièrement, un prêt est envisagé lors des derniers jours du mercato hivernal. Ces derniers jours, la piste Braga est revenue de plus belle. Selon les dernières informations, le numéro 27 du PSG se rapprocherait du club portugais, une visite médicale étant même prévue dans les prochains jours.

A voir aussi : Cher Ndour, pourquoi ça bloque ?

Besiktas et Cagliari espèrent toujours

Selon les informations du Parisien, même si Braga a une longueur d’avance dans ce dossier, Besiktas, qui suit le milieu de terrain du PSG depuis plusieurs semaines, n’aurait pas dit son dernier mot. Outre ces deux clubs, Cagliari aimerait également s’offrir les services de l’international U19 italien, indique le quotidien francilien. L’actuel dix-septième de Serie A « n’a pas abandonné l’idée de le signer et pensait même avoir trouvé un terrain d’entente avec le joueur plus tôt dans la journée d’hier« , indique Le Parisien. Alors que le mercato fermera ses portes dans une semaine, ce dossier devrait rapidement s’éclaircir pour Cher Ndour, qui avait montré de belles choses lors de sa titularisation contre l’US Revel (0-9), lui qui avait marqué lors de cette rencontre.