Deux joueurs de Marseille suspendus contre le PSG

Jeudi soir (19 heures, Ligue 1 +), le PSG affronte Marseille lors du Trophée des champions. Deux joueurs de l’OM ne joueront pas ce match après avoir été exclus contre Nantes.

Le PSG va tenter de remporter son premier trophée de la saison 2026 avec le Trophée des Champions contre Marseille jeudi soir au Koweit. Un deuxième classico cette saison que le PSG devrait jouer sans Achraf Hakimi et Ibrahim Mbaye, actuellement à la CAN avec le Maroc et le Sénégal, mais également sans Matvey Safonov, Quentin Ndjantou ni Kang-in Lee, blessés. Du côté de Marseille, deux joueurs sont sûrs de ne pas disputer cette rencontre.

A lire aussi : Trophée des Champions – La nouvelle offre du PSG à ses supporters

Deux cartons rouges reçus contre Nantes

Ce dimanche après-midi, l’Olympique de Marseille recevait Nantes dans le cadre de la dix-septième journée de Ligue 1. Et les Marseillais se sont inclinés contre les Nantais (0-2) après avoir terminé à 9 contre 11 la rencontre. Dès la 26e minute, Arthur Vermeeren a taclé Anthony Lopes et a vu l’arbitre lui adresser, logiquement, un carton rouge. De son côté, Bilal Nadir a reçu deux cartons jaunes évitables en peu de temps (54e, 56e). Les deux joueurs sont donc suspendus pour le Classico contre le PSG jeudi.