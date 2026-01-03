Trophée des Champions – La nouvelle offre du PSG à ses supporters

Jeudi prochain, le PSG disputera le Trophée des Champions face à l’OM au Koweït. Et le club parisien a fait une nouvelle offre à ses supporters pour assister au match dans le pays du Golfe.

Après une année 2025 légendaire avec six trophées remportés, le PSG va débuter 2026 avec une nouvelle coupe à glaner. En effet, le jeudi 8 janvier à 19 heures, le champion de France et vainqueur de la Coupe de France affrontera l’Olympique de Marseille – deuxième de Ligue 1 la saison passée, au Trophée des Champions. Une rencontre qui aura lieu au Koweït.

Une offre à 800€

Et comme pour la demi-finale et finale de la Coupe du monde des clubs à New York, le dernier Trophée des Champions ou encore la Coupe intercontinentale à Doha, le PSG a décidé de faire une offre à ses supporters pour vivre cette rencontre. Comme le rapporte Le Parisien, un « pack voyage » va permettre à certains supporters de se rendre au Koweit le 8 janvier prochain. « Pour 800 euros, le champion d’Europe en titre propose le transport aller-retour en avion, les repas servis à bord, un bagage cabine par personne, les transferts sur place ainsi que le billet du match. Un passeport en cours de validité à plus de six mois et un visa (à réaliser en ligne pour 9 euros) sont nécessaires », précise LP. Pour rappel, les supporters marseillais ont décidé de boycotter cette rencontre, et « ce malgré l’offre de l’Olympique de Marseille qui a proposé de prendre en charge l’ensemble du déplacement pour 150 euros. »