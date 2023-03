Messi et Marquinhos appelés en sélection

À la fin du mois de mars, la première trêve internationale de l’année 2023 aura lieu. Une période qui concernera sans surprise de nombreux joueurs du PSG.

Le PSG aura encore quatre matches à disputer en ce mois de mars avant la première coupure internationale de l’année. Après les rencontres face au FC Nantes, le Bayern Munich, le Stade Brestois 29 et le Stade Rennais, la plupart de l’effectif de Christophe Galtier sera éparpillé à travers le monde. Et les sélectionneurs commencent à dévoiler leur liste pour cette trêve internationale.

Des matches amicaux au programme pour les Parisiens

Et en attendant la nomination de son nouveau sélectionneur, le coach intérimaire du Brésil, Ramon Menezes, a dévoilé sa liste de 25 joueurs qui disputeront un match amical face au Maroc à Tanger le 25 mars prochain. Neymar Jr, qui soigne sa blessure à la cheville, n’est pas convoqué au contraire de son coéquipier parisien, Marquinhos. À noter que 9 joueurs connaissent leur première sélection en équipe première, dont la pépite ciblée par le PSG, Vitor Roque.

Liste du Brésil

Gardiens : Ederson, Mycael, Weverton

: Ederson, Mycael, Weverton Défenseurs : Ibañez, Eder Militão, Marquinhos , Robert Renan, Arthur, Emerson, Alex Telles, Renan Lodi

: Ibañez, Eder Militão, , Robert Renan, Arthur, Emerson, Alex Telles, Renan Lodi Milieu de terrain : André, Andrey Santos, Casemiro, João Gomes, Lucas Paqueta, Raphael Veiga

: André, Andrey Santos, Casemiro, João Gomes, Lucas Paqueta, Raphael Veiga Attaquants : Antony, Richarlison, Rodrygo, Rony, Vinicius Jr, Vitor Roque

Convocados anunciados! 🤩🇧🇷



O treinador Ramon Menezes divulgou os 23 atletas que farão parte do grupo que disputará o amistoso contra Marrocos, no dia 25 de março, na cidade de Tânger.



Dos jogadores, nove vestirão a Amarelinha pela primeira vez.



Vamos com tudo! 💛💪 pic.twitter.com/x6r531igVz — CBF Futebol (@CBF_Futebol) March 3, 2023

Autre sélection qui a dévoilé sa liste pour la trêve internationale : l’Argentine. Les récents champions du Monde disputeront des rencontres amicales, à Buenos Aires, face au Panama (23 mars) et Curaçao (28 mars). Et Lionel Scaloni a convoqué un groupe de 35 joueurs. Sans surprise, Lionel Messi est appelé pour les deux prochains matches. Prêté par le PSG à la Juventus, Leandro Paredes est également présent dans la liste, comme les anciens Parisiens Giovani Lo Celso et Angel Di Maria.

La liste de l’Argentine

Gardiens : Rulli, Franco, Martinez

: Rulli, Franco, Martinez Défenseurs : Foyth, Montiel, Molina, Pérez, Pezzella, Romero, Otamendi, Lisandro Martinez, Tagliafico, Acuña, Blanco

: Foyth, Montiel, Molina, Pérez, Pezzella, Romero, Otamendi, Lisandro Martinez, Tagliafico, Acuña, Blanco Milieux : Paredes, G.Rodriguez, E.Fernandez, Perrone, Palacios, De Paul, Buonanotte, Almada, Lo Celso,

: Paredes, G.Rodriguez, E.Fernandez, Perrone, Palacios, De Paul, Buonanotte, Almada, Lo Celso, Attaquants : Mac Allister, Di Maria, Correa, Buendia, Carboni, Messi, Dybala, Lautaro Martinez, Julian Alvarez, Garnacho, N.Gonzalez, A.Gomez