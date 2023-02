Mercato : Le PSG lorgne une pépite du Brésil

A peine le mercato d’hiver fermé, une nouvelle piste voit le jour du côté du PSG. En effet, malgré les échecs de ce mois de janvier, les dirigeants parisiens ont visiblement déjà les manches retroussées afin de renforcer l’effectif Rouge & Bleu dès cet été 2023.

Si les dossiers Milan Skriniar et Hakim Ziyech ont fait du mercato hivernal 2023 du PSG un véritable échec, les récentes blessures de Kylian Mbappé, Sergio Ramos ou même Neymar rendent les choses encore plus amères. Cependant, pas de quoi baisser les bras pour les dirigeants du Paris Saint-Germain. En effet, ces derniers seraient déjà en préparation du mercato de l’été prochain, d’un dossier en tous cas. Selon nos confrères de Mundo Deportivo, le club de la capitale lorgnerait une pépite brésilienne répondant au nom de Vitor Hugo Roque Ferreira, dit Vitor Roque. Nos confrères espagnols affirment que le FC Barcelone a fait du jeune joueur de 17 ans une cible prioritaire afin de remplacer Robert Lewandowski, mais que le PSG serait dans la course dans ce dossier, tant il aurait déjà sondé le club de l’attaquant au sujet d’une potentielle signature. Dans cette piste, Chelsea et West Ham pointeraient également le bout de leur nez. Joueur de l’Athletico Paranaense en première division brésilienne, Vitor Roque ne quittera pas son club pour moins de 35/40 millions d’euros toujours selon Mundo Deportivo.

Née en 2005, Vitor Roque est un attaquant polyvalent avec une poste de prédilection en tant qu’avant-centre. Le Brésilien, gaucher, est sélectionné avec les U20 Auriverdes depuis le mois de juin 2022. Avec sa sélection nationale, il a disputé 7 rencontres, marqué 5 buts, et fait 2 passes décisives, sans être un titulaire, pour le moment. En Série A Brésilienne, depuis ses débuts en professionnel, Vitor Roque a joué 29 rencontres pour 5 buts et 1 passe décisive*. Le joueur devrait faire davantage parler de lui d’ici l’été 2023, et pourrait donc atterrir au Paris Saint-Germain selon les médias espagnols.

*Source : Transfermarkt.