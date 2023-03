Sarabia : « Pour moi, la chose la plus cruciale est de me sentir important dans l’équipe »

Transféré définitivement lors du mercato hivernal par le PSG, Pablo Sarabia évolue désormais à Wolverhamtpon, en Premier League. Un choix important dans la carrière de l’Espagnol.

En manque de temps de jeu lors de la première partie de saison, Pablo Sarabia a décidé de quitter définitivement le PSG au mois de janvier. Malgré une saison 2021-2022 intéressante lors de son prêt au Sporting CP, l’Espagnol de bientôt 31 ans n’a pas réussi à séduire Christophe Galtier lors de ses apparitions sur les terrains. À la recherche d’un temps de jeu plus important, le natif de Madrid a finalement pris la décision de rejoindre la Premier League et Wolverhampton contre une somme de 4,4M€. Après quelques semaines d’adaptation, l’attaquant a marqué son premier but la semaine passée lors du match nul contre Fulham (1-1).

« Je n’étais pas heureux de ne pas jouer »

Dans un entretien accordé au Daily Telegraph, Pablo Sarabia a expliqué les raisons de son départ du PSG cet hiver. « C’était incroyable de jouer avec Messi, Mbappé et Neymar et une très bonne expérience, mais pour moi la chose la plus cruciale est de me sentir important dans l’équipe. Je préfère être dans une autre équipe pour ressentir cette unité, en faire partie et être un membre de l’équipe et d’une famille, plutôt qu’une simple collection d’individus. Je n’étais pas heureux de ne pas jouer. C’est très difficile de jouer avec le niveau des joueurs du PSG, alors j’ai pris la décision de venir ici. Dans ma carrière, j’ai traversé beaucoup de moments difficiles, mais maintenant je pense que je veux profiter de ce travail. Je sens qu’en ce moment, je suis au sommet de ma carrière. »

Malgré des offres plus lucratives de West Ham, du FC Séville et de la Real Sociedad, Pablo Sarabia a finalement décidé de rejoindre son ancien coach chez les sélections jeunes en Espagne, Julen Lopetegui. « Il m’a appelé très tôt [après sa nomination le 5 novembre]. Quand il m’a appelé, c’était essentiel car j’avais besoin que l’entraîneur croie en moi. Nous avons déjà une relation depuis longtemps. C’est un très bon entraîneur et j’aime son ADN, sa façon d’entraîner et les choses qu’il fait. C’est pourquoi j’étais très enthousiaste à l’idée de venir ici. J’aime travailler avec lui et je pense que nous allons vivre un très bon moment ici ensemble. Nous devons gagner deux ou trois matches rapidement, mais je pense que c’est une très bonne équipe. J’ai confiance en nos joueurs et nous atteindrons notre objectif. C’est très important pour moi de leur montrer le joueur que je suis. Je veux continuer en Premier League pendant de nombreuses saisons. »