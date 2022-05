Deux nouveaux clubs s’intéressent à El Chadaille Bitshiabu

À seulement 16 ans, El Chadaille Bitshiabu a déjà participé à trois matches avec l’équipe première du PSG, devenant le plus jeune joueur de l’histoire des Rouge & Bleu à jouer en pro à 16 ans, 7 mois et 3 jours. Performant avec les équipes de jeunes, ce longiligne défenseur central (1M96) attire les convoitises de plusieurs clubs européens.

Deux nouveaux clubs aimeraient s’attacher ses services, mais…

Il y a quelques semaines, le Bayern Munich et le RB Salzbourg étaient annoncés comme intéressés pour lui offrir un long contrat. Le club autrichien lui proposant même de jouer assez rapidement avec l’équipe première. Ce dimanche matin, Julien Maynard, journaliste Téléfoot, explique que deux autres clubs proposeraient un projet sur le long terme à El Chadaille Bitshiabu, Manchester City et Arsenal. Les deux équipes anglaises voudraient le recruter dès cet été. Mais le PSG ne veut pas entendre parler d’un départ de son titi et ferme la porte à double tour dans ce dossier.