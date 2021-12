La fierté d’El Chadaille Bitshiabu après sa première au PSG

Hier soir, lors de la victoire du PSG contre l’Entente Feignies-Aulnoye (3-0) en 32es de finale de Coupe de France, Mauricio Pochettino a décidé de donner du temps à certains titis parisiens. Titulaire pour la première fois de sa carrière professionnelle, Xavi Simons a joué l’intégralité du match et a montré de très belles choses, notamment une passe magnifique pour Colin Dagba sur le deuxième but de Kylian Mbappé, le troisième de la rencontre. L’entraîneur argentin a également fait entrée en jeu Edouard Michut, Ismaël Gharbi et El Chadaille Bitshiabu. Ce dernier qui est entré dans l’histoire des Rouge & Bleu.

En remplaçant à 15 minutes de la fin un autre titi parisien – Presnel Kimpembe – le défenseur central d’1M96 est devenu le plus jeune joueur de l’histoire du PSG à jouer en professionnel. À 16 ans, 7 mois et 3 jours, il efface des tablettes Kingsley Coman, qui avait joué sa première avec les pros du club de la capitale à 16 ans, 8 mois et 4 jours. Sur son compte twitter, El Chadaille Bitshiabu a évoqué sa fierté d’avoir battu ce record. « Ce fut hier un moment incroyable, pour mes débuts avec le PSG, en entrant dans l’histoire du Club comme le plus jeune joueur depuis sa création.«