Deux portes de sortie pour Keylor Navas ?

En fin de contrat le 30 juin prochain avec le PSG, Keylor Navas pourrait quitter le club de la capitale cet hiver. Deux clubs s’intéresseraient à lui.

De retour d’un prêt à Nottingham Forest, Keylor Navas n’a pas joué une seule minute cette saison avec le PSG. Doublure de Gianluigi Donnarumma, l’ancien du Real Madrid est freiné par une blessure au dos qui n’a pas pu lui permettre de jouer lorsque le portier italien a été expulsé contre Le Havre le 3 décembre dernier. C’est Arnau Tenas qui avait joué, et bien joué. Même s’il arrive en fin de contrat en juin prochain, l’international costaricien (37 ans) souhaiterait rester à Paris jusqu’à la fin de son bail. Des clubs s’intéressent tout de même à lui pour le faire changer d’avis.

Une nouveau départ en Angleterre ?

Selon les informations de la version américaine de AS, deux clubs pourraient tenter leur chance afin de recruter le gardien du PSG lors de ce mercato hivernal, pour celui qui serait désormais troisième dans la hiérarchie des gardiens chez les Rouge & Bleu. Avec cette situation, il envisagerait de quitter le PSG à six mois de la fin de son contrat, pour également retrouver du temps de jeu. Et dans cette optique, les Tigres de Monterrey seraient intéressés par une arrivée de Keylor Navas, surtout que leur gardien titulaire, Nahuel Guzman, devrait retourner en Argentine. Autre club intéressé, Newcastle. Après avoir perdu leur gardien titulaire, Nick Pope, touché à l’épaule et opéré, les Magpies souhaiterait recruter un nouveau gardien. Et ils penseraient donc à Keylor Navas.