Deux prolongations de contrat au sein du PSG Handball

Le PSG Handball réussit un début de saison parfait en championnat, un peu moins en Europe. Ce mardi, il a annoncé les prolongations de contrat de Ferran Solé et David Balaguer.

Le PSG Handball a réalisé un début de saison parfait en Liqui Moly Starligue, avec douze victoires en douze rencontres. C’est un peu moins le cas en EHF Champions League, lui qui reste sur quatre matches sans victoire (trois défaites et un nul). Ces dernières années, le club de la capitale a perdu des joueurs importants (Mikkel Hansen, Nedim Remili, Vincent Gérard…). En fin de saison, il va perdre Nikola Karabatic, qui prend sa retraite. Mais il a réussi à conserver deux joueurs importants de son effectif, Ferran Solé et David Balaguer.

Liés au PSG jusqu’en juin 2025

Ce mardi soir, le PSG Handball a annoncé la prolongation de contrat de ses deux ailiers droits espagnols pour une saison supplémentaires, soit jusqu’en juin 2025. Le premier cité est heureux de poursuivre l’aventure avec Paris, lui qui a rejoint le club de la capitale en juillet 2020. « C’est une réelle fierté de m’inscrire dans la durée au Paris Saint-Germain Handball. Je me sens extrêmement bien dans cette ville et ce groupe de grande qualité, entraîné par l’un des meilleurs entraîneurs du monde. Cette nouvelle prolongation était logique pour moi. Je tiens à remercier le Club pour la confiance qu’il me renouvelle. Comme depuis mon arrivée, je continuerai de donner le maximum pour nos couleurs et pour les supporters qui nous soutiennent au quotidien. » Son compatriote, qui joue au PSG depuis l’été 2022, n’a pas hésité au moment de prolonger. « Continuer au Paris Saint-Germain Handball était un choix évident. Dès mon arrivée dans la capitale la saison dernière, je me suis senti très rapidement intégré à cet effectif composé de joueurs talentueux et dirigé par un staff très expérimenté. L’entente avec mon compatriote Ferran Solé a également été un argument majeur dans mon choix de poursuivre l’aventure ici. Je suis fier de pouvoir apporter ma contribution aux futurs succès du Club.«