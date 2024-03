A l’occasion de la trêve internationale en approche, Didier Deschamps a tenu sa conférence de presse habituelle. Après avoir annoncé la liste des 23 joueurs convoqués pour ce rassemblement, le sélectionneur national s’est prêté au jeu des questions / réponses avec les journalistes présents dans l’auditorium de la Fédération Française de Football.

La non sélection de Bradley Barcola

« Il fait partie des joueurs que l’ont suit, avec un enchaînement de matchs où il a fait des belles choses. Joueur à fort potentiel, il sera dans la liste de Thierry (Henry ; Ndlr), qui la donnera après. Moussa Diaby a une dizaine de sélections, a fait voir de belles choses, ça me semblait logique de le rappeler. Je ne sais pas ce qu’il se passera d’ici le mois de mai vu tous les matchs que les joueurs auront à jouer d’ici là, ça pourra être différent« .

La gestion de Kylian Mbappé par Luis Enrique

« Super, magnifique (ironie ; Ndlr). Vu le nombre de matchs qu’il a joué … . L’élément fraicheur sur une grande compétition est quelque chose d’essentiel. Qu’ils aient du temps de jeu oui, mais jouer tous les trois jours … . Il y aura de la fatigue, moins elle est importante, mieux c’est. Le rythme pour Kylian, aucun souci. Ce sont les choix de son entraîneur. Quand il était en poste avec l’Espagne il n’aimait pas qu’on mette le nez dans ses affaires donc je ne vais pas le faire. Mais s’il pouvait donner plus de temps de jeu à Kolo Muani …« .

Au sujet de Kylian Mbappé, et sa place en EdF

« Kylian a toujours occupé beaucoup de place. Je n’étais pas inquiet sur le fait qu’il décide là ou plus tard, ça le regarde lui et ses parents. Ça amène à des conséquences pour lui aussi, mais j’ai eu le cas de joueurs qui devaient signer des contrats pendant les compétitions et j’avais dû ouvrir la porte. J’échange avec Kylian et avec tous les joueurs. Je suis amené à parler de sa situation, ce qu’il se passe ou pourrait se passer« .

A propos de Zaïre-Emery

« Il a confirmé ce qu’il avait fait de très bien avant, son potentiel et sa capacité à gérer beaucoup de choses. Il a un gros volume de jeu, une qualité technique, de passe, de l’agressivité dans la récupération, malgré une taille petite. Ce n’est pas pour rien qu’il est titulaire au PSG depuis le début de saison« .

Didier Deschamps s’exprime sur Randal Kolo Muani

« C’est déjà arrivé à lui ou à d’autres joueurs, Olivier Giroud quand il était à Chelsea c’était très compliqué. Ils peuvent tous avoir des périodes difficiles. Dayot Upamecano c’est la même chose pour lui. Je tiens compte de ces circonstances-là. Ce n’est pas être titulaire, mais qu’il puisse être en équipe de France par ce qu’il a fait avec nous et le potentiel qu’il a à jouer sur les trois postes offensifs, donc on peut l’utiliser aussi comme ailier« .