Didier Deschamps et la possibilité d’entraîner le PSG

Ces dernières semaines, le poste d’entraîneur du PSG a beaucoup fait parler. Après le limogeage d’Ole Gunnar Solskjær par Manchester United, le nom de Mauricio Pochettino a rapidement été associé au club mancunien. L’entraîneur argentin n’aurait pas été contre rejoindre les Red Devils dès cet hiver mais les dirigeants parisiens n’étaient pas de cet avis. Pour potentiellement remplacer l’ancien défenseur central, le nom de Zinedine Zidane a été avancé. Invité de Rothen s’enflamme sur RMC ce vendredi, Didier Deschamps a évoqué la possibilité d’un jour entraîner le PSG.

« Aujourd’hui je ne suis pas disponible, je ne suis pas sur le marché. Vous me poserez la question dans un an si l’émission est encore là. Je ne parle pas pour moi, des joueurs ont joué dans les deux clubs (PSG et OM, ndlr), pourquoi un entraîneur ne le pourrait pas, lance le sélectionneur des Bleus sur les ondes. Ce n’est pas que cela ne me poserait pas de problème mais c’est une réflexion. Conte a été champion avec la Juventus et l’a été avec l’Inter. Tu vas avoir des ennemis et des amis.«

🔴🔵 Deschamps au PSG ? Sa réponse dans Rothen s’enflamme. 🎙 « Aujourd’hui je ne suis pas disponible, je ne suis pas sur le marché. Je ne parle pas pour moi, des joueurs ont joué dans les deux clubs, pourquoi un coach ne le pourrait pas. » #rmclive pic.twitter.com/MBwZsoL1yB — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) December 10, 2021

Le sélectionneur de l’Equipe de France qui a aussi évoqué l’avenir de Kylian Mbappé, en fin de contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG.

« Ce sont des conneries de dire que j’ai dit qu’il fallait quitter la France. Je n’ai jamais dit cela, ni pour lui ni pour un autre. Ce n’est pas dénigrer la Ligue 1. Par rapport aux exigences de l’équipe de France, qui est le top niveau international, plus ils seront habitués à des matchs de top niveau dans leur quotidien en championnat ou en Coupe d’Europe ils se rapprochent du niveau d’exigence. Ce n’est pas le cas au Real quand ils jouent d’autres équipes en Liga. Ce n’est pas le cas pour le Bayern dans leur championnat. Kylian choisira, c’est son choix. Qu’il reste à Paris, ce n’est pas un problème. Il avait de bonnes intentions pour l’Euro. À vouloir trop bien faire, il n’a pas eu de réussite. Il a placé la barre tellement haute que s’il met trois buts dans un match il doit encore en mettre au moins trois au match d’après. Il a le droit d’être moins bien et d’avoir une période moins efficace. Il a peut-être digéré certaines choses. Il a pris conscience de certaines choses et humainement aussi. »