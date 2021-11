Leonardo : « On n’a pas envie que Pochettino parte »

Ces derniers jours, l’actualité du PSG a été marquée par les spéculations autour de son banc. Depuis le limogeage d’Ole Gunnar Solskjær de son poste d’entraîneur de Manchester United, le nom de Mauricio Pochettino est associé aux Red Devils. L’entraîneur argentin n’aurait pas été contre rejoindre le club mancunien, et ceux dès la trêve hivernale. Mais cette piste se serait refermée – pour cet hiver – en raison de la probable nomination de Ralf Rangnick comme entraîneur intérimaire pour six mois. Le PSG a également été associé à Zinedine Zidane. Dans une interview accordée à l’AFP, Leonardo a tenu à clarifier la situation.

« On a beaucoup de respect pour Zinédine Zidane, ce qu’il a fait comme joueur et entraîneur, mais je peux vous affirmer très clairement qu’il n’y a aucun contact et qu’aucune rencontre avec lui n’a eu lieu, explique le directeur sportif du PSG dans des propos relayés par RMC Sport. On n’a pas envie que Pochettino parte. Il n’a jamais demandé à partir et aucun club ne nous a contacté par rapport à lui.«