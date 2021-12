Les derniers échos sur la piste Zidane pour le PSG

Il y a quelques semaines, le nom de Zinedine Zidane a fortement été associé au PSG pour devenir son prochain entraîneur. L’ancien meneur de jeu était annoncé comme la piste prioritaire pour remplacer Mauricio Pochettino, qui était placé comme la cible numéro 1 de Manchester United pour son banc et dès le mercato hivernal. Mais Leonardo – le directeur sportif Rouge & Bleu – a fait taire les rumeurs en expliquant qu’il n’avait jamais envisagé de se séparer de l’entraîneur argentin.

Ce mercredi, le nom de Zinedine Zidane est revenu dans l’actualité du PSG. Selon la Cadena SER, « au moment de sonder l’entourage de Zinedine Zidane« , les Parisiens auraient obtenu une réponse plus positive qu’il ne l’imaginait. Il y a des discussions mais cela ne veut pas forcément dire qu’il dira oui. Manu Carreno – journaliste de la radio espagnole – explique même qu’à Paris « on me dit que cela va se passer avant l’Épiphanie (6 janvier). » La SER qui se demande aussi si l’intérêt du PSG pour Zidane n’est pas aussi une stratégie pour convaincre Kylian Mbappé de prolonger. Enfin, les dirigeants parisiens seraient confiants dans ce dossier conclut la Cadena Ser.

Lionel Charbonnier – coéquipier de Zinedine Zidane en Equipe de France – qui a passé une soirée avec l’ancien coach madrilène il y a quelques jours, a donné une autre version de ce dossier.

« Mon ressenti, c’est que je pense que Zizou n’a pas trop envie d’aller au PSG, mais que – ça n’engage que moi – s’il signe au PSG, c’est qu’on lui aura offert le plus gros contrat de l’histoire du football, lance Charbonnier dans l’After Foot. Je le sens comme ça. Avec les pleins pouvoirs. Mais on n’en a pas du tout parlé, ça n’engage que moi. Le seul truc que je lui ai dit, c’est : ‘Zizou, si ça avait été la Juve ?’ Il m’a répondu: ‘Là, ce n’est pas pareil’. Mais c’est normal. Il n’a pas le même vécu au PSG qu’à la Juve. »