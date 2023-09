Alors qu’il brille avec le PSG en ce début de saison, Warren Zaïre-Emery a vu Didier Deschamps glisser un petit mot à son sujet au micro de Téléfoot.

Mais où s’arrêtera Warren Zaïre-Emery ? À seulement 17 ans, le titi parisien se place déjà comme un joueur de base de Luis Enrique depuis son arrivée à la tête de l’effectif rouge et bleu. Le temps nous dira s’il poursuivra dans cette voie. En attendant, le milieu de terrain continue d’impressionner tout son monde. Il a d’ailleurs fêté sa toute première convocation avec l’Équipe de France espoir. Et pour ce qui est des A, cela pourrait arriver bien plus tôt que prévu pour le natif de Montreuil.

Didier Deschamps élogieux envers Warren Zaïre-Emery

Interrogé sur l’antenne de TF1 pour Téléfoot, Didier Deschamps s’est donc exprimé sur le cas de Warren Zaïre-Emery. Le sélectionneur en a profité pour ouvrir la porte au jeune talent rouge et bleu. « Sur ce début de saison, avec une forte concurrence, le temps de jeu qu’il a eu a été important. Son influence aussi. Il a le potentiel pour être au haut niveau. Il le prouve donc il est au niveau et pour arriver en Équipe de France, ce sera très probablement le cas. »

À voir aussi : Zaïre-Emery : « Mon rêve, c’est de faire toute ma carrière au PSG«

🚨 Warren Zaire Emery pour @telefoot_TF1 : "Mon rêve c’était de jouer au PSG, de faire toute ma carrière au PSG et gagner tous les trophées possibles ! Une possibilité de faire toute ma carrière à Paris ? Oui, pourquoi pas !" ❤️💙 pic.twitter.com/vCH2guVpAq — Canal Supporters (@CanalSupporters) September 3, 2023

Toujours pour l’émission dominicale, Didier Deschamps a également livré son avis sur l’été agité de Kylian Mbappé. « Je ne suis pas quelqu’un qui va changer pour changer. On reste sur de bonnes choses, a d’abord confié Didier Deschamps. La situation de Kylian Mbappé cet été n’arrangeait personne. Ni lui, ni son club, ni moi, ni la sélection. Tant mieux que la situation se soit normalisée. »