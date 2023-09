Titulaire de ce début de saison sous les ordres de Luis Enrique, Warren Zaïre-Emery impressionne avec le PSG. Le titi parisien s’est confié sur cette bonne passe au micro de Téléfoot.

Du haut de ses 17 ans seulement, Warren Zaïre-Emery possède une chance unique avec son club formateur. C’est simple et limpide : depuis que Luis Enrique a été intronisé, il a débuté toutes les rencontres du PSG, y compris lors de la préparation. Et le milieu de terrain rend la confiance de son coach en offrant de très bonnes copies. Reste à voir s’il parviendra à enchaîner de la sorte au cours des prochaines semaines. En attendant, le natif de Montreuil a délivré quelques mots à Téléfoot en ce dimanche matin. L’occasion pour lui d’afficher ses ambitions.

Un rêve éveillé pour Warren Zaïre-Emery

Warren Zaïre-Emery, sur un petit nuage, a d’abord confié qu’il se verrait bien faire toute sa carrière au sein de son club de cœur. « Mon rêve c’était de jouer au PSG, de faire toute ma carrière au PSG et gagner tous les trophées possibles. Est-ce que c’est possible que je fasse toute ma carrière à Paris ? Bah oui, pourquoi pas, a-t-il lancé avant de se pencher sur la confiance que lui offre Luis Enrique. Je me sens très bien, physiquement et mentalement. J’ai vu que le coach me faisait confiance lors de la préparation. J’espère que cela va continuer tout au long de l’année. J’espère faire les meilleures performances possibles. »

"Elle a toujours été là pour moi, toujours" 🥹💙



La grande émotion de Warren Zaïre-Emery en découvrant les mots de sa mamie (@BastienAL) pic.twitter.com/gvPq8hrEbO — Téléfoot (@telefoot_TF1) September 3, 2023

Et lorsque son interlocuteur lui apprend que les maillots floqués à son noms sont actuellement en rupture de stock, Warren Zaïre-Emery préfère passer outre. « Je reste moi-même. Je vis normalement. J’essaye de ne pas regarder, comme ça je reste humble. Je reste moi-même et cela ne change pas. »