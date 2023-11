Ce jeudi, Didier Deschamps a convoqué ses 23 joueurs pour le prochain rassemblement de l’Équipe de France. Dans cette liste, cinq Parisiens se rendront à Clairefontaine, avec la première apparition du Titi Warren Zaïre-Emery. Retour sur les propos du sélectionneur français en conférence de presse.

Didier Deschamps sur Warren Zaïre-Emery

« Par rapport à ce qu’il réalise en club, depuis le dernier rassemblement, il est là avec nous parce qu’il a toutes les qualités pour être au très haut niveau, même s’il y a évidemment de la concurrence à son poste. Ce qu’il est capable de réaliser, à son jeune âge, démontre déjà un potentiel énorme et une maturité déjà bien affirmé en ayant un peu plus de 17 ans. C’est évidemment une étape importante pour lui dans sa carrière, tout va très vite pour lui, mais il a aussi cette capacité à pouvoir assumer toutes ses responsabilités« .

La question de la gestion des premières convocations

« Ce n’est pas une question d’âge. Des joueurs peuvent être mature à 18 ans, d’autres à 30 ans. Il n’y a pas de traitement particulier. Évidemment, quand quelqu’un vient, et peu importe l’âge, la première convocation il faut faire en sorte de mettre dans les meilleurs conditions, dans la sérénité. Il y a une mise en lumière qui est importante, notamment médiatique. C’est l’après qu’il faut savoir aussi digérer ou gérer, ça dépend comment ça se passe. J’accorde toujours beaucoup plus de circonstances atténuantes quand il s’agit des premiers matchs, des premières sélections, premières titularisations. Pour certains, ça prend un peu de temps pour se libérer et être totalement en confiance. Pour d’autres, ça se fait naturellement. Mais je considère qu’il y a ce qu’il faut pour répondre aux exigences du très haut niveau, quand j’appelle quelqu’un. Bien sûr, ça demande confirmation« .

L’absence d’Aurélien Tchouaméni en faveur de la présence de WZE ?

« L’absence de Tchouaméni sur blessure ne conditionnait pas forcément la présence ou non de Zaïre-Emery« .

La présence de Zaïre-Emery pour l’Euro 2024

« S’il est là, c’est qu’il a tout à travers ce qu’il fait. Comme je l’ai dit le mois dernier, c’est un candidat pour le prochain championnat d’Europe. Je ne vais pas rentrer dans le détail de l’utilisation, du système de jeu. C’est un milieu de terrain complet à son jeune âge, il fait beaucoup de choses très bien. Depuis que je suis sélectionneur, je ne choisis pas de mettre des joueurs sur le terrain par rapport à leur date de naissance. Si j’estime que c’est mieux pour l’équipe, qu’il ait 17 ou 28 ans… voilà. Comme Camavinga, ce sont des joueurs prêts pour le très haut niveau. Ils ont potentiellement tout ce qu’il faut« .

Ses attaquants en Equipe de France

« Ce sont des profils différents. Thuram se rapproche un peu plus de Giroud, Kolo Muani a un profil un peu plus différent. (…) Le mois dernier, j’avais pris une position. Je vais en prendre une là aussi, mais je ne vous dirai pas laquelle parce que j’aviserai d’abord les joueurs concernés. Et au mois de mai, je ne sais pas. Ce n’est jamais figé. Entre les profils et l’expérience, ça me laisse des options différentes selon ce que je veux faire par rapport à l’adversaire« .

Le trio offensif du PSG

« Je ne vais pas parler du PSG… Demandez à Luis Enrique… Quand ils seront avec moi et s’ils jouent ensemble, je vous dirai. Ils jouent des matchs régulièrement, tous les trois ou quatre joueurs, avec un qui peut moins bien, l’autre mieux… Le fait qu’ils puissent être dans le même club, ça leur permet d’améliorer la complémentarité. Tout dépend de l’adversaire aussi. Ça a été compliqué sur leur dernier match de Coupe d’Europe, mais je ne veux pas rentrer dans cette analyse. Je ne vais pas me mêler sur ce que doit faire ou ne pas faire Luis Enrique. Avant qu’ils soient au PSG, ils étaient en équipe de France, ils continuent de l’être. Avec des choses à améliorer individuellement. S’ils sont les trois ensembles, ils ont des ajustements à trouver […] S’ils sont là, ils sont censés pouvoir jouer ensemble. Ne me demandez pas ce que je vais faire sur les deux matchs. Peut-être que je leur demanderai des choses différentes de ce qu’ils connaissent en club. Mais je peux être amené à le faire ou ne pas le refaire« .

Les coulisses entre Deschamps et Henry pour WZE

« Très bien! Sincèrement. Il n’était pas surpris. On discute, avec Thierry. Il l’a su avant vous, heureusement. Il sait très bien. Les circonstances, au dernier rassemblement, qui m’ont fait appeler Lukeba et Gusto. Cela n’empêche pas qu’il ait un objectif à travers la qualification. Il s’adapte, on échange, j’aime bien avoir son retour, son ressenti, sur le terrain et la vie de groupe. C’est enrichissant pour moi, même si j’ai bien conscience qu’il aimerait avoir Warren en tant que capitaine. Être passé à l’étage supérieur, ça va dans la progression de la carrière du joueur« .

La Liste de Didier Deschamps

Gardiens : Alphonse Areola, Brice Samba, Mike Maignan

: Alphonse Areola, Brice Samba, Mike Maignan Défenseurs : Lucas Hernandez , Théo Hernandez, Ibrahima Konaté, Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano, Jonathan Clauss, Jean-Clair Todibo

: , Théo Hernandez, Ibrahima Konaté, Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano, Jonathan Clauss, Jean-Clair Todibo Milieux : Youssouf Fofana, Adrien Rabiot, Warren Zaïre-Emery , Boubakar Kamara, Edouardo Camavinga

: Youssouf Fofana, Adrien Rabiot, , Boubakar Kamara, Edouardo Camavinga Attaquants : Kingsley Coman, Ousmane Dembélé, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Randal Kolo Muani, Kylian Mbappé, Marcus Thuram