Aujourd’hui, Didier Deschamps a dévoilé sa liste pour le prochain rassemblement des Bleus avec la présence de Warren Zaïre-Emery pour la première fois.

C’est désormais officiel, Warren Zaïre-Emery est sélectionné en Équipe de France ! Ce jeudi, Didier Deschamps a communiqué sa liste des 23 joueurs convoqués pour le rassemblement du mois de novembre pour les qualifications à l’Euro 2024. Si les Parisiens habituellement appelés Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani et Lucas Hernandez sont encore une fois conviés, la sélection accueil un petit nouveau. Avec 2 buts et 5 passes décisives toutes compétitions confondues, Warren Zaïre-Emery a su charmer les supporters, mais aussi Didier Deschamps. Au programme, les Bleus recevront Gibraltar (18 novembre, Allianz Riviera) et se déplaceront à Athènes pour affronter la Grèce (21 novembre, OPAP Arena). Les Français, déjà qualifiés, pourront lever le pied et faire tourner l’effectif. Un contexte en or pour Warren Zaïre-Emery qui devrait jouer ses premières minutes avec les Bleus.

🚨𝓞𝓯𝓯𝓲𝓬𝓲𝓮𝓵 : 𝓦𝓪𝓻𝓻𝓮𝓷 𝓩𝓪𝓲𝓻𝓮-𝓔𝓶𝓮𝓻𝔂 𝓮𝓼𝓽 𝓬𝓸𝓷𝓿𝓸𝓺𝓾𝓮 𝓮𝓷 𝓔𝓺𝓾𝓲𝓹𝓮 𝓭𝓮 𝓕𝓻𝓪𝓷𝓬𝓮 🇫🇷💎 pic.twitter.com/dxSUQpTzB1 — Canal Supporters (@CanalSupporters) November 9, 2023

Un nouveau record en Équipe de France

Face à un début de saison éblouissant, Didier Deschamps n’a pas pu résister au fait d’appeler le jeune milieu de terrain. Nouvel élément clé de l’effectif de Luis Enrique au Paris Saint-Germain, le joueur de 17 ans a aussi explosé tous les records en sélection avec les Espoirs. Devenu le plus jeune capitaine de l’histoire des U21 depuis septembre dernier, le natif de Montreuil devient aujourd’hui le plus jeune sélectionné de l’histoire de la sélection française depuis l’après-guerre. À 17 ans et 8 mois, il passe devant Edouardo Camavinga, convoqué à 17 ans 9 mois et 29 jours en 2020. Record qu’il pourrait confirmer s’il entre en jeu durant un des deux matchs.

La Liste de Didier Deschamps

Gardiens : Alphonse Areola, Brice Samba, Mike Maignan

: Alphonse Areola, Brice Samba, Mike Maignan Défenseurs : Lucas Hernandez, Théo Hernandez, Ibrahima Konaté, Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano, Jonathan Clauss, Jean-Clair Todibo

: Lucas Hernandez, Théo Hernandez, Ibrahima Konaté, Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano, Jonathan Clauss, Jean-Clair Todibo Milieux : Youssouf Fofana, Adrien Rabiot, Warren Zaïre-Emery, Boubakar Kamara, Edouardo Camavinga

: Youssouf Fofana, Adrien Rabiot, Warren Zaïre-Emery, Boubakar Kamara, Edouardo Camavinga Attaquants : Kingsley Coman, Ousmane Dembélé, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Randal Kolo Muani, Kylian Mbappé, Marcus Thuram