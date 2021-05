Dina Ebimbe : “Revenir en Ligue 2 serait un peu un bond en arrière”

Officiellement relégué depuis le 25 avril dernier, le Dijon FCO – lanterne rouge de Ligue 1 (3 victoires, 9 nuls et 25 défaites) – évoluera dans l’échelon inférieur la saison prochaine. Prêté par le PSG avec option d’achat (entre 4 et 5M€) jusqu’à la fin de la saison, Eric Junior Dina Ebimbe suivra-t-il le club bourguignon en Ligue 2 ? Pour sa première saison en L1, le natif de Stains est devenu un joueur important de l’effectif dijonnais. Présent en conférence de presse ce vendredi, le milieu de terrain de 20 ans (sous contrat avec le PSG jusqu’en 2023) s’est exprimé sur son avenir au sein du DFCO.

“Il y a un dernier match, il faut prendre du plaisir, c’est tout ce qu’on peut gratter aujourd’hui. Pour ma part, je souhaite terminer la tête haute. Malgré les mauvais résultats, il n’y a pas trop de discorde entre nous. J’ai un rendez-vous avec le président et le coach. Je connais déjà le championnat (de Ligue 2), y revenir serait un peu un bond en arrière (il avait évolué au Havre en L2 lors de la saison 2019-2020, ndlr)”, a commenté Eric Junior Dina Ebimbe, dans des propos rapportés par Le Bien Public. “Je ne sais pas ce que Dijon va me dire, s’ils veulent me garder on discutera alors avec le PSG, le club auquel j’appartiens, mais ce n’est pas moi qui décide (…) C’est difficile car on ne sait pas où on va être. Il reste un match et ça pollue un peu la tête car comme je l’ai dit, j’ai envie de finir la tête haute.”

Statistiques 2020-2021 d’Eric Junior Dina Ebimbe*

Ligue 1 : 30 matches disputés (2.152 minutes) – 1 but et 1 passe décisive

: 30 matches disputés (2.152 minutes) – 1 but et 1 passe décisive Coupe de France : 1 match disputé (26 minutes)

*Source : Transfermarkt