Galtier : “Paris n’est pas habitué à ne pas avoir son destin entre ses mains”

Dimanche à 21h, la 38e et dernière journée de Ligue 1 s’annoncera palpitante. Deuxième à un point du LOSC (80 pts), le PSG doit s’imposer face au Stade Brestois et espérer dans le même temps une contre-performance lilloise face à Angers (nul ou défaite) afin de soulever son 10e titre de champion de France. Et à deux jours de cette ultime journée de L1, l’entraîneur du LOSC – Christophe Galtier – s’est exprimé en conférence de presse, dans des propos rapportés par RMC Sport. Il a notamment confirmé la suspension de son capitaine, José Fonte, face à l’Angers SCO.

Ce que représente le titre de champion de France

Galtier : “C’est exceptionnel. C’est le fruit d’un travail incroyable tout au long de la saison. Il devient exceptionnel dans notre championnat à partir du moment où vous avez une équipe comme le PSG avec autant de moyens et des stars mondiales. J’ai regardé la finale de la Coupe de France et les stats de Mbappé. Tous les titres sont beaux et toutes les équipes qui ont été championnes, c’est une grande performance, mais je crois, en étant très honnête, que quand vous êtes champions de France avec une telle concurrence, c’est un exploit exceptionnel.”

Le match face à Angers

Galtier : “On sait qu’on va devoir sortir un très gros match pour réaliser cet exploit et j’ai l’intime conviction que mes joueurs peuvent le faire. On joue contre Angers et pas contre Paris. Il ne faut pas être focalisé sur Paris. On est focalisé sur Angers. Peu importe ce que va faire Paris, l’important c’est nous.”

La gestion de la crispation après le nul face à Saint-Etienne

Galtier : “Ne pas mettre le groupe sous pression en leur disant qu’il va y avoir encore plusieurs scénarios possibles mais, tout simplement, qu’ils n’aient aucune inquiétude sur le fait que cette saison est déjà une magnifique saison. Paris n’est pas habitué à ne pas avoir son destin entre ses mains. La réalité est là aussi. Et qu’il faut dédramatiser : ça ne reste qu’un match de football avec un enjeu important et un titre à la clé. Et qu’ils savent qu’ils l’ont déjà fait par le passé cette saison et qu’ils sont capables de le refaire.”

Maignan battu par Navas aux Trophées UNFP

Galtier : “Je ne peux pas répondre pour Mike (Maignan, ndlr) mais je suis très déçu pour lui. C’est un vote et c’est comme ça. Il fait partie de l’une des meilleures défenses d’Europe, il a été décisif tout au long de la saison, il a été au très haut niveau. Il a toujours su maintenir un haut niveau de performance. Donc je suis déçu pour lui mais il faut respecter le vote. Et s’il n’a pas été élu, je pense que les performances en Ligue des champions ont influencé les personnes qui ont voté. Et en Ligue 1, sans faire offense à Navas, le meilleur gardien aura été Mike.”