Ce dimanche soir (20h45 sur Prime Video), le PSG affronte l’OM au Stade Vélodrome. Une rencontre parfaite pour débuter au mieux ce sprint final de la saison.

Le PSG retrouve la compétition ce dimanche. Et quoi de mieux qu’un Classique face au rival marseillais pour entamer ce sprint final haletant. Pour cette rencontre, Luis Enrique n’a pas réservé de grande avec la titularisation de Kylian Mbappé avec le brassard de capitaine. En forme pendant la trêve internationale, Randal Kolo Muani peut surfer sur sa bonne forme avec sa présence dans le onze de départ.

Le résumé du match

Dans une première période affligeante techniquement, le PSG s’est procuré la première belle situation de la rencontre mais Fabian Ruiz, bien servi par Randal Kolo Muani, a manqué son tir face au but de Pau Lopez (4′). Mieux en ce début de match, l’OM a bien gêné les Parisiens dans la relance sans pour autant se montrer dangereux, mis à part une timide frappe de Pierre-Emerick Aubameyang (14′). Côté Parisiens, Ousmane Dembélé a réalisé un petit festival mais a une nouvelle fois gâché dans la finition (30′). Et le tournant du match est venu à la 40e minute de jeu. Après une faute anodine de Lucas Beraldo sur Pierre-Emerick Aubameyang, l’arbitre Benoît Bastien est parti voir le VAR et a donné un carton rouge direct scandaleux au Brésilien, le considérant comme le dernier défenseur. Une décision honteuse pour terminer ce premier acte décevant en tout point.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par le PSG. Bon match à toutes et à tous !!!

3′ Les Parisiens font pour l’instant circuler le ballon en défense.

4′ Première grosse situation pour le PSG. Après une belle action individuelle de Dembélé, Kolo Muani est servi sur le côté droit. Le centre en retrait du Français trouve Ruiz, qui manque son tir proche des cages.

5′ Danilo Pereira proche d’un but contre son camp en tentant de dégager un centre de Veretout.

6′ Sur le corner qui suit, Hernandez contre un tir de Ndiaye.

10′ Belle défense de Zaïre-Emery, qui récupère un ballon dans les pieds de Ndiaye.

14′ Premier tir cadré du match et cela vient d’Aubameyang. Mais le tir du Gabonais est sans danger pour Donnarumma.

15′ Carton jaune pour Beraldo, qui stoppe volontairement Aubameyang qui avait pris le meilleur en vitesse.

16′ La frappe lointaine de Veretout touche le poteau de Donnarumma. Les Parisiens ont des difficultés à ressortir les ballons dans ce premier quart d’heure.

20′ Le PSG mène une attaque rapide mais Mbemba réalise un bon tacle pour contrer le centre de Kolo Muani.

27′ Mauvaise passe de Ruiz après une récupération haute du PSG. Dembélé était bien parti dans la profondeur mais la passe de l’Espagnol était trop forte.

29′ Quel tacle de Vitinha pour récupérer un ballon dans les pieds de Merlin.

29′ Lopez sort devant Kolo Muani pour couper une passe de Dembélé.

30′ Quel festival de Dembélé pour éliminer trois Marseillais, mais comme souvent la finition pêche avec le Français qui ne cadre pas sa frappe.

36′ Heureusement pour le PSG, les Marseillais ont raté une belle situation offensive.

38′ Carton jaune pour Lucas Hernandez après une contestation. Beraldo était proche d’un deuxième jaune après une faute sur Aubameyang.

39′ VAR en cours pour un possible deuxième jaune de Beraldo.

40′ CARTON ROUGE DIRECT POUR BERALDO. Quelle mascarade. Danilo prend aussi un jaune pour contestation.

44′ Carton jaune aussi pour Donnarumma, qui a pris trop de temps pour un dégagement. Benoît Bastien a la gâchette facile avec les Parisiens….

45′ Deux minutes de temps additionnel.

45’+2 C’est la pause au Vélodrome. Dans un match d’une faiblesse technique affligeante, le PSG regagne les vestiaires avec une expulsion de Beraldo totalement immérité.

46′ La seconde période débute. Lee Kang-In remplace Kolo Muani.

Feuille de match Olympique de Marseille / Paris Saint-Germain

27e journée de Ligue 1 – Stade : Vélodrome – Horaire : 20h45 – Diffuseur : Prime Video – Arbitre : Benoît Bastien – Arbitres assistants : Hicham Zakrani et Aurélien Berthomieu – Quatrième arbitre : Marc Bollengier – VAR : Jérémie Pignard et Hamid Guenaoui – Cartons : Beraldo (15′, 40′ rouge direct), Hernandez (38′), Danilo (40′), Donnarumma (44′)