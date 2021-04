C’est le genre de rencontres qui marque une saison et les esprits. Le PSG est dans un neigeux et froid Munich pour affronter le FC Bayern dans le cadre des quarts de finale aller de l’UEFA Champions League. L’objectif : être en ballottage favorable vers 23 heures. Pour y parvenir, Mauricio Pochettino a choisi une sorte de 4-4-1-1 avec Julian Draxler à gauche et Angel Di Maria à droite. Une façon de libérer un peu Kylian Mbappé (en pointe) et Neymar des tâches défensives. Colin Dagba a été préféré à Thilo Kehrer au poste de latéral droit.

Fil du match

Après une alerte sur corner (tête de Choupo-Moting sur le haut de la barre de Navas), le PSG ouvre la marque dès la 3e minute. Di Maria trouve Neymar qui lance Mbappé. L’attaquant français frappe, Neuer pas impérial concède le but ! Le match est ouvert, on voit des situations et un hors-jeu d’un pied de Mbappé qui prive Draxler d’un but. A la 19e minute, Navas sort une parade du pied sur une tête à bout portant. Et le PSG fait le break à la 28e minute par Marquinhos qui trompe Neuer sur un service de Neymar ! Par contre la très mauvaise nouvelle, c’est que Marquinhos sort sur blessure (adducteurs). Ander Herrera entre en jeu, Danilo recule en défense centrale. A la 37e minute, Pavard a tout le temps de centrer. Ce qu’il fait pour la tête de Choupo-Moting qui marque en smashant. 2-1 pour le PSG, c’est le score à la pause. Pendant laquelle Bakker remplace Diallo. Dès l’entame, Neymar se procure une grosse occasion mais Neuer repousse. Dans la foulée, Navas réalise une série d’arrêts. Mais à l’heure de jeu, le Costaricien ne peut rien faire sur une tête de Müller sur coup de pied arrêté. Mais le PSG repasse devant grâce à Kylian Mbappé qui sur un contre marque au premier poteau ! La fin de match est chaude malgré le froid…

Feuille de match du FC Bayern / PSG

Quart de finale aller de l’UEFA Champions League | Mercredi 7 avril 2021 à 21 heures au Fußball Arena München | Diffuseur : RMC Sport 1 | Arbitre : Mateu Lahoz (ESP) | Buts : Mbappé (3e et 68e), Marquinhos (28e), Choupo-Moting (37e), Müller (60e) | Avertissements : Hernandez (36e), Draxler (62e), Kimmich (69e), Boateng (72e), Choupo-Moting (89e)