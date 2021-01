À la veille du déplacement à Lorient dans le cadre de la 22e journée de Ligue 1 (15 heures, Téléfoot la Chaîne), Mauricio Pochettino a répondu aux questions des journalistes. L’entraîneur parisien a évoqué l’état de son groupe et acté les absences de Marquinhos, Keylor Navas et Ander Herrera, qui ne se sont pas entraînés de la semaine. Ces absences s’ajoutent à celles de Marco Verratti et Abdou Diallo, positifs à la Covid-19. Pochettino a également fait le tour de l’actualité parisienne. Extraits choisis.

Les tests positifs de ses adjoints

Pochettino : “Je peux confirmer les tests positifs de Miguel et de mon fils au coronavirus. Nous voulons gagner contre Lorient et rester compétitif. L’équipe adverse nous proposera quelque chose de difficile en face.“

Le mercato

Pochettino : “Vous me rappelez qu’il reste trois jours. Je suis focalisé sur le rendement de l’équipe et nos performances. Fadiga ? Le club n’a rien confirmé et communiquera s’il y a des nouvelles.“

Les quatre attaquants

Pochettino : “Je fais avec l’équipe et l’effectif que j’ai pour chaque match et non pas en pensant à un match en particulier. Je cherche un équilibre offensif et défensif. On recherche notre identité de jeu avec les joueurs et les talents que l’on a.”

Rafinha / Kimpembe

Pochettino : “Je n’aime pas trop parler individuellement de joueurs mais on verra avec le temps comment on utilisera Rafinha. Je comprends que l’on me parle d’individualités mais j’ai une équipe pleine de talent et il y a des choses sorties de son contexte. Je ne veux pas dire qu’un joueur compte plus ou plus moins qu’un autre dans l’équipe car je préfère parler du collectif.“

Onze type

Pochettino : “Chaque semaine et pour chaque match, les joueurs s’entraînent pour avoir une chance de jouer. Nous sommes un staff ouvert à l’idée de faire des changements dans l’équipe. Il y a toujours des possibilités d’améliorer l’équipe. Tous les joueurs, qu’ils participent moins ou plus aux matches, doivent se tenir prêts à jouer. Ensuite nous ferons nos choix pour améliorer l’équipe et son rendement.“