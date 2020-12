On s’attendait à un onze remanié du PSG pour cette rencontre à Montpellier malgré les deux petits points qui séparent les deux adversaires du soir au classement. Et bien nous voilà plus que servis avec une équipe hydride et une défense très inattendue. Diallo en capitaine de défense, entouré de Pembélé et Kurzawa. Sur les flancs, Dagba et Bakker. Voilà de quoi surprendre tout le monde. Au milieu de terrain, on retrouve Gueye et Herrera. La création sera entre les mains, ou les pieds, de Rafinha et Di Maria. Kean enchaîne en pointe.

Rien à signaler pendant une demi-heure si ce n’est une maitrise du match parisienne grâce à Rafinha et Di Maria. A la 33e minute, Colin Dagba coupe au premier poteau pour reprendre victorieusement en première intention un centre de Di Maria (0-1). Sur un contre, le MHSC égalise par Mavididi, la Goal Line Technology validant un but pas évident à l’œil nu. Dans la foulée, l’attaquant anglais se procure une nouvelle occasion que Navas repousse. 1-1 à la pause. La seconde période reprend sur les mêmes bases avec un PSG dominateur. A la 77e minute, le très bon Rafinha gratte un ballon et lance Kean qui d’une frappe fulgurante, excentrée, marque (1-2). Un bijou. Entré à la 78e minute, Kylian Mbappé s’offre son 100e but suite à une offrande de Kurzawa lancé par Di Maria. 1-3 c’est le score de la semaine. Le PSG remet les pendules à l’heure.

Feuille de match du Montpellier HSC/PSG : 1-3 (1-1)

Samedi 5 décembre 2020 à 21 heures au stade de la Mosson (huis clos) – 13e journée de Ligue 1 Uber Eats – Diffuseur : Canal Plus – Arbitre : Lesage – VAR : Gautier et Petit – Avertissements : Kurzawa (13e), Kean (23e), Dagba (43e), Savanier (71e) – Buts : Dagba (33e), Mavididi (41e), Kean (77e), Mbappé (91e)