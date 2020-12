Sept défections qui comptent, plus Jesé, le PSG voyage toujours léger, match après match. Comme annoncé, Neymar et Marco Verratti sont laissés au repos. Tout comme Presnel Kimpembe, usé selon les données GPS, et qui traîne une petite fracture de l’orteil. Kylian Mbappé voyage dans l’Hérault mais il ne devrait pas disputer tout le match. Enfin, Julian Draxler, bien que de retour à l’entraînement collectif, est encore trop juste. A tout cela il faut rappeler les indisponibilités de Juan Bernat, Mauro Icardi et de Pablo Sarabia. Résultat des courses : sept éléments en moins à la Mosson. Et pas les moins importants, surtout techniquement.

GROUPE PARISIEN :

Gardiens (3) : Navas, Rico, Letellier

Défenseurs (8) : Dagba, Florenzi, Kehrer, Marquinhos, Diallo, Pembélé, Bakker, Kurzawa

Milieux (7) : Danilo, Fadiga, Gueye, Herrera, Paredes, Rafinha, Ruiz

Attaquants (3) : Di Maria, Kean, Mbappé

Absents (8) : Bernat, Kimpembe, Draxler, Verratti, Icardi, Jesé, Sarabia, Neymar

Possible feuille de match du MHSC/PSG

Samedi 5 décembre 2020 à 21 heures au stade de la Mosson (huis clos) – 13e journée de Ligue 1 Uber Eats – Diffuseur : Canal Plus – Arbitre : Lesage – VAR : Gautier et Petit