On s’attendait ce matin à un 4-3-3 avec Angel Di Maria, Thomas Tuchel a opté pour un 5-3-2, une nouvelle fois, avec Alessandro Florenzi et Mitchel Bakker sur les côtés, Danilo Pereira en libéro, assisté de Thilo Kehrer et Layvin Kurzawa. Le Fideo ne débute pas ce PSG/Lorient. Deux attaquants (Kean et Mbappé) et un créatif (Rafinha), cela sera-t-il suffisant face au 5-4-1 breton ? Réponse à compter de 21 heures au Parc des Princes. Le PSG a absolument besoin des trois points ce soir. Ander Herrera est capitaine.

Feuille de match du PSG / FC Lorient

15e journée de Ligue 1 Uber Eats – Mercredi 16 décembre 2020 à 21 heures au Parc des Princes (Paris) – Diffuseur : Téléfoot Stadium 1 – Arbitre : Hamel – VAR : Delerue – Assistants : Grobost et Aube – 4e arbitre : Chapapria