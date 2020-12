Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 16 décembre 2020. Jour de match (à 21h) au Parc des Princes contre le 17e de la Ligue 1 : le FC Lorient. Ce sera sans Colin Dagba, suspendu. Ce sera sans Marquinhos qui souffre encore de la hanche. Sans Abdou Diallo, Pablo Sarabia, Mauro Icardi, Juan Bernat, Neymar. Et probablement sans Presnel Kimpembe toujours gêné par une fracture à l’orteil.

“La réception de Lorient ne devrait être qu’une formalité pour le PSG, une case à cocher, trois points à récolter et une bascule à opérer vers le choc de dimanche, à Lille. Seulement, le contexte actuel dans la capitale ne plaide pas tout à fait pour une normalité aussi habituelle“, pense L’Equipe. “Victime d’une entorse à la cheville gauche, Neymar est forfait ce soir mais, hier, Tuchel a laissé entendre qu’il pourrait peut-être l’utiliser dans quatre jours, à Lille. Si tout est possible dans le football, annoncer un retour de Neymar paraît « un brin risqué et prématuré », souffle-t-on dans son entourage. Le staff suivra l’évolution en fonction des soins et des sensations du joueur. Surtout, cet espoir de Tuchel, comme un cri du cœur, dit combien il est dépendant de Neymar dans les grands rendez-vous. […] Hier, l’entraîneur ne savait toujours pas si Mbappé était sorti de la fameuse « zone rouge ». « C’est une question de fatigue musculaire, précisait-il. […] Visiblement, la dernière séance de Mbappé n’a pas levé de nouvelles inquiétudes, avec une charge de travail aménagée depuis deux jours. Il peut être titulaire ce soir. […] Tuchel pourrait relancer certains de ces joueurs aujourd’hui.“

“On avait craint le pire après sa sortie sur civière dimanche contre Lyon. Neymar pourrait finalement être disponible dès ce week-end”, constate Le Parisien. “L’optimisme de Tuchel prend sa source dans le diagnostic effectué après les premières images. Le staff médical a eu la surprise de ne pas découvrir de traces de lésions récentes au niveau des ligaments. Le n°10 parisien semble avoir subi un étirement des ligaments, mais sans rupture. C’est ce que l’on nomme communément une entorse bénigne.” En attendant, contre Lorient, il faudra faire sans Neymar. Mais probablement avec Kylian Mbappé (en fonction de sa réaction ce matin lors du réveil musculaire). “Sur quel Mbappé pourra compter Tuchel ? Depuis son alerte à la cuisse à Nantes le 31 octobre, il continue de marquer ou de délivrer des passes décisives mais n’a pas recouvré toutes ses capacités physiques. Il manque de lucidité dans le dernier geste malgré des doublés contre Monaco et Istanbul ou encore son 100 e but à Montpellier. Mais pour marquer, il faut du mouvement et du jeu dans un Paris souvent atone. […] Le match le plus important de la semaine se situe à Lille dimanche soir et il faut reposer des cadres en vue de ce sommet, de Florenzi à Verratti. Sauf que Paris ne peut se permettre de lambiner, avec ses 4 défaites en 14 journées de championnat.”

La gestion d’effectif va concerner les deux équipes ce soir au Parc des Princes. “Avec quatre matchs en onze jours, Christophe Pelissier va faire tourner contre le PSG avant un match plus important contre Rennes dans l’optique du maintien”, prévient Le Télégramme. “Après sa large victoire contre Nîmes (3-0), le FC Lorient va pouvoir jouer sans pression et surtout se libérer car les chances de ramener des points, voire même un, sont minimes face à des Parisiens qui seront revanchards, trois jours après leur défaite contre Lyon. Autant dire que le match le plus important pour les Bretons, cette semaine, sera le derby dimanche.”