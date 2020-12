Le PSG dépassé par le LOSC depuis cet après-midi, virtuellement débordé par Marseille qui a deux matches reportés au programme, à portée de fusil de son adversaire du soir, l’Olympique Lyonnais… C’est nouveau, fâcheux, étonnant et détonant. Le champion de France en titre doit remédier à cela ce soir au Parc des Princes, sans le douzième homme qui est toujours confiné. Pas simple car les Gones sont en forme. Le PSG compte donc sur les Neymar, Moise Kean, Angel Di Maria ou Marco Verratti pour faire pencher le match du bon côté. Car Kylian Mbappé, souffrant à priori d’une tendinite, est ménagé. Le jeune attaquant français prend place sur le banc. Question animation, 5-3-2 ou 4-3-3, c’est encore à voir. Abdou Diallo et Presnel Kimpembe sont associés derrière. Reste à savoir si Danilo Pereira jouera juste derrière ou juste devant eux. Ce qui conditionne également les positions de Leo Paredes et d’Angel Di Maria.

Feuille de match du PSG / LYON

Dimanche 13 décembre 2020 à 21 heures au Parc des Princes (Paris) – 14e journée de Ligue 1 Uber Eats – Diffuseurs : Téléfoot – Arbitre : Bastien – Assistans : Haquette et Zakarani – 4e arbitre : Buquet – VAR : Turpin

Navas – Diallo, Pereira, Kimpembe – Florenzi, Verratti, Paredes, Di Maria, Bakker – Kean, Neymar. Remplaçants : Rico, Dagba, Kehrer, Kurzawa, Pembélé, Herrera, Gueye, Rafinha, Mbappé

Entraîneur : Tuchel