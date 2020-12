Le PSG n’est à cette heure plus leader de la Ligue 1 après la victoire de Lille ce dimanche après-midi sur sa pelouse contre Bordeaux (2-1). Les Parisiens vont donc affronter Lyon avec l’envie de reprendre la première place du championnat mais également de distancer Lyon, qui n’est qu’à deux points des Rouge & Bleu avant la rencontre. Comme lors des deux derniers matches, Thomas Tuchel pourrait jouer en 3-5-2, mais avec trois changements par rapport à la victoire contre l’Istanbul BB mercredi soir (5-1) et pas des moindres. En effet, le technicien allemand a décidé de laisser Kylian Mbappé sur le banc, ménagé. Le duo d’attaque parisien sera à priori composé de Neymar et donc Moise Kean (car il n’est pas exclu que Paris évolue en 4-3-3 avec Di Maria à droite). Quelques changements aussi en défense avec Abdou Diallo qui remplace Marquinhos, dans une défense à trois si défense à trois il y a, avec Presnel Kimpembe et Danilo Pereira. Dans le couloir gauche on trouve une nouvelle fois Mitchel Bakker. Dans le onze, Angel Di Maria prend la place de Rafinha. Côté Lyonnais, c’est l’équipe escomptée qui est alignée par Rudi Garcia.

Feuille de match du PSG / LYON

Dimanche 13 décembre 2020 à 21 heures au Parc des Princes (Paris) – 14e journée de Ligue 1 Uber Eats – Diffuseurs : Téléfoot – Arbitre : Bastien – Assistans : Haquette et Zakarani – 4e arbitre : Buquet – VAR : Turpin

Navas – Diallo, D.Pereira, Kimpembe – Florenzi, Verratti, Paredes, Di Maria, Bakker – Kean, Neymar. Remplaçants : Rico, Dagba, Kehrer, Kurzawa, Pembélé, Herrera, Gueye, Rafinha, Mbappé

Entraîneur : Tuchel