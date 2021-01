Le PSG va voyager léger à Saint-Etienne. Au moins neuf joueurs vont rester au chaud, chez eux. Et ce n’est pas qu’une image, il fera -2 ou -3°C demain soir dans le Forez. Mauro Icardi (adducteurs), Layvin Kurzawa (ischios), Danilo Pereira (ischios), Presnel Kimpembe (ischios), Neymar (cheville), Leandro Paredes (hanche), Alessandro Florenzi (cheville), Rafinha (COVID) et Juan Bernat (genou) verront donc le premier match de l’ère Mauricio Pochettino, une rencontre de la 18e journée de Ligue 1 contre les Verts, à la télévision. On peut donc penser que le technicien argentin choisira une défense à quatre avec Marquinhos et Thilo Kehrer dans l’axe, Thimotée Pembélé ou Colin Dagba à droite, Abdou Diallo ou Mitchel Bakker à gauche. Dans l’entrejeu, on devrait retrouver Ander Herrera, Gana Gueye et Marco Verratti. Potentiellement, Angel Di Maria et Kylian Mbappé épauleront Moise Kean.

L’équipe de Claude Puel compte elle aussi quelques absences. Yvan Neyou et Mahdi Camara (suspendus) feront défaut à Saint-Etienne dans l’entrejeu. La logique voudrait que Zaydou Youssouf, Lucas Gourna-Douath ou Aimen Moueffek se partagent ces deux postes vacants. Wahbi Khazri (cuisse) et Yvann Maçon (genou) manqueront aussi à l’appel. Deux retours : Harold Moukoudi, suspendu lors du dernier match à Monaco (2-2), et Panagiotis Retsos. Le PSG devrait recroiser à cette occasion Adil Aouchiche.

Possible feuille de match du Saint-Etienne / PSG

Mercredi 6 janvier 2021 à 21 heures au stade Geoffroy-Guichard | 18e journée de Ligue 1 Uber Eats | Diffuseur : Téléfoot Stadium 1| Arbitre : Abed | VAR : Bastien et Hamel