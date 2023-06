PSG / Clermont (2-1) – Ramos et Mbappé lancent le PSG

Ce samedi soir (21h sur Canal Plus Sport 360), le PSG dispute son dernier match de la saison 2022-2023 face au Clermont Foot. L’occasion de finir sur une bonne note en rendant hommage à Sergio Rico.

Dans une soirée particulière marquée par un vibrant soutien envers Sergio Rico, le PSG voudra finir sur une note positive sa saison 2022-2023 morose. Privé de quelques joueurs, Christophe Galtier a décidé de titulariser les deux Titis, El Chadaille Bitshiabu et Warren Zaïre-Emery, ainsi que Hugo Ekitike. De leur côté, Sergio Ramos et Lionel Messi disputeront leur dernier match avec les Rouge & Bleu

Le beau soutien du @Co_Ultras_Paris pour Sergio Rico 🙏❤️💙 pic.twitter.com/4O50yMkRKW — Canal Supporters (@CanalSupporters) June 3, 2023

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné avec un très beau tifo du CUP pour Sergio Rico. Bon match à tous

6′ Clermont pensait ouvrir le score par Kyei. Mais Rashani avait touché le ballon de la main sur le centre de Cham. Bitshiabu était dépassé sur l’action

9′ Les Clermontois mettent pour l’instant la pression sur le but des Rouge & Bleu

14′ Première occasion pour le PSG. Après un échange avec Mbappé, Messi se remet sur son pied gauche et arme une frappe mais Diaw s’interpose

15′ Le PSG pousse. Après une très belle passe de Messi en profondeur pour Mbappé, le Français bute aussi sur Diaw

16′ BUTTTTTTTT POUR LE PSG (1-0) DE RAMOS. Après un corner rapidement joué à deux, Vitinha trouve la tête du défenseur qui trompe le portier clermontois

16′ Le public du PSG rend hommage à Rico à la 16e minute

19′ Penalty pour le PSG après une poussette sur Hakimi de Seidu

21′ BUTTTTTT POUR LE PSG (2-0). Mbappé transforme son penalty en prenant à contre-pied Diaw. Le Français célèbre en brandissant un maillot de Sergio Rico

24′ Le Clermont Foot réduit déjà la marque sur une erreur de Verratti. L’Italien manque sa passe pour Donnarumma et Gastien en profite pour marquer.

Feuille de match PSG / Clermont

38e journée de Ligue 1 – Stade : Parc des Princes – Horaire : 21h00 – Diffuseur : Canal Plus Sport 360 – Arbitre principal : Thomas Léonard – Arbitres assistants : Erwan Finjean et Philippe Jeanne – Quatrième arbitre : Mathieu Vernice – VAR : Bruno Coué et Abdelali Chaoui.