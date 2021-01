Il est de retour. Mauricio Pochettino, guéri du Covid, va bien diriger son équipe du PSG contre Montpellier en ouverture de la 21e journée de Ligue 1. Le 4-2-3-1 reste de mise. Avec Leo Paredes et Marco Verratti dans l’entrejeu, les Quatre Fantastiques devant et une défense composée de Florenzi, Marquinhos, Diallo et Kurzawa (Kimpembe souffre d’une gastroentérite). Un seul changement donc par rapport au match à Angers (0-1) : Mauro Icardi à la place de Moise Kean. L’enjeu du match est connu : conforter le leadership en Ligue 1 en prenant trois points. Mais Michel Der Zakarian, l’entraîneur du MHSC, ayant choisi l’option du bus, le PSG devra montrer tout son talent pour faire des différences.

Fil du match

Premier tournant à la 16e minute : Omlin tacle violemment Mbappé à l’entrée de la surface alors que l’attaquant du PSG allait au but. Après intervention du VAR, c’est carton rouge. Le MHSC va jouer à dix. Après plusieurs opportunités, c’est Mbappé, bien lancé par Di Maria, qui pique la balle au dessus de Bertaud pour l’ouverture du score (34e). 1-0, c’est le score à la pause. Mi-temps pendant laquelle Navas sort pour une douleur aux cotes. A l’heure de jeu, le PSG place un coup d’accélérateur et marque par Neymar (60e) puis Icardi (61e), puis Mbappé (63e). Le match est plié. A la 69e minute, Kurzawa tente un retourné, il ricoche sur la barre ! On en reste là. 4-0 pour Paris. Mission accomplie.

PSG / Montpellier HSC

Vendredi 22 janvier 2021 à 21 heures au Parc des Princes (à huis clos) | 21e journée de Ligue 1 Uber Eats | Diffuseur : la chaîne Téléfoot | Arbitre : Delajod | VAR : Gautier et Debart | Avertissements : Mendes (45+1e), Neymar (76e), Verratti (82e) | Exclusion : Omlin (18e) | Buts : Mbappé (34e et 63e), Neymar (60e), Icardi (61e)