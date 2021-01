C’est avec Mauricio Pochettino, guéri du Covid, que le PSG va s’attaquer à Montpellier (11e) au Parc des Princes en ouverture de la 21e journée. Le club héraultais est privé de Jordan Ferri (suspendu) et d’Andy Delort (déchirure musculaire). Côté parisien, trois absences (seulement) : Colin Dagba touché par la Covid comme son coach. Très sollicité depuis le début de la saison, Ander Herrera a été ménagé à l’entraînement ces derniers jours. Par précaution, il n’est pas présent ce soir non plus. Enfin, gravement blessé en septembre dernier au genou, Juan Bernat poursuit sa reprise en vue d’un retour sur les terrains entre la mi-février et début mars.

Mauricio Pochettino a effectué ses choix. Dont celui de la continuité. On va revoir le 4-2-3-1 très offensif (sur le papier) aligné à Angers. C’est à dire avec Neymar en meneur de jeu, Marco Verratti un cran plus bas avec Leandro Paredes. Sur les ailes, Kylian Mbappé et Angel Di Maria. En pointe, Mauro Icardi plutôt que Moise Kean. Abdou Diallo reste titulaire en défense centrale (Presnel Kimpembe n’est pas sur la feuille de match).

PSG / Montpellier HSC

Vendredi 22 janvier 2021 à 21 heures au Parc des Princes (à huis clos) | 21e journée de Ligue 1 Uber Eats | Diffuseur : la chaîne Téléfoot | Arbitre : Delajod | VAR : Gautier et Debart

PSG : Navas – Florenzi, Marquinhos (c), Diallo, Kurzawa – Verratti, Paredes – Di Maria, Neymar, Mbappé – Icardi Remplaçants : Rico, Bakker, Kehrer, Gueye, Draxler, Rafinha, Danilo, Kean, Sarabia Entraîneur : Pochettino

Omlin – Souquet, Mendes, Hilton (c), Congré, Ristic – Sambia, Savanier, Le Tallec, Mollet – Laborde

