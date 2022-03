Auteur d’une très belle saison, les U19 du PSG souhaitent poursuivre leur parcours en UEFA Youth League. Et ce mercredi après-midi à 14 heures (sur PSG TV Premium, UEFA.tv et beIN SPORTS), les hommes de Zoumana Camara affrontent Salzbourg en quarts de finale (sur match unique) de la compétition. Pour cette rencontre, le coach des U19 pourra compter sur le retour d’El Chadaille Bitshiabu en défense et sur un milieu de terrain de qualité avec Ayman Kari, Warren Zaïre Emery et Edouard Michut. Pour rappel, Wilson Odobert, Kaïs Najeh et Xavi Simons sont suspendus. On sera sur place pour vous faire vivre cette rencontre via nos réseaux sociaux.

Fil du match

0′ BUTTTTTTTTTTTTTTTT POUR LE PSG d’Edouard Michut (1-0). Après 11 secondes de jeu, le milieu parisien profite des errances défensives autrichiennes pour marquer dans un but vide

Feuille de match PSG / Salzbourg

Quarts de finale d’UEFA Youth League – Mercredi 16 mars 2022 au Stade Georges Lefèvre – Diffuseurs : beIN SPORTS, PSGTV Premium, UEFA.tv – Arbitre : Strukan (Croatie)