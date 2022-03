Messi, Di Maria, Dembélé … Les dernières infos mercato

Particulièrement conspué par les supporters du PSG présents au Parc des Princes dimanche dernier pour la victoire 3-0 face à Bordeaux, Lionel Messi fait l’objet de rumeurs depuis quelques jours. Si l’idée de retourner au FC Barcelone pour l’Argentin de 34 ans aurait émergé selon certains, on apprend aujourd’hui qu’il n’en est rien. En effet, selon nos confrères de RMC Sport, le numéro 30 du PSG n’a aucune intention de quitter la capitale, et reste motivé à remporter un titre européen sous le maillot Rouge & Bleu. Il est également dit en privé, que Messi est le premier touché par la défaite face au Real Madrid (3-1), qu’il a posé bagage à Paris en étant convaincu de pouvoir atteindre le graal européen, et que cette élimination précoce en Ligue des Champions ne change rien à cette idée.

Un autre Argentin est le sujet d’informations sorites aujourd’hui : Angel Di Maria. L’attaquant de 34 ans vit, semble t-il, ses derniers instants en tant que joueur du PSG. En fin de contrat en juin 2022, Di Maria bénéficie d’une option pour prolonger son bail d’une saison supplémentaire. Une option à signer par les deux parties, mais qui ne devrait donc pas être paraphée du coté du Paris Saint-Germain selon nos confrères de RMC. C’est donc après sept saisons que les Parisiens devraient dire au revoir au numéro 11 des Rouge & Bleu. Pour tourner la page, ce dernier pourrait être remplacé par l’international tricolore (27 sélections), Ousmane Dembélé. L’attaquant de 25 ans est en fin de contrat en juin prochain avec le FC Barcelone, et les discussions auraient déjà été entamées entre le PSG et l’entourage du joueur. Un dossier qui s’annonce compliqué au vu de la concurrence venue d’outre-Manche.