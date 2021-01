Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 9 avril 2021, jour de réception (à 21 heures) au Parc des Princes du Stade Brestois 29, le dixième de la Ligue 1 Uber Eats. Ce sera sans Danilo Pereira (ischios-jambiers), Leandro Paredes (hanche), Presnel Kimpembe (ischios-jambiers), Neymar (cheville), Juan Bernat (genou) ni Rafinha (Covid).

“Et si le Stade Brestois ramenait quelque chose du Parc du Prince ce samedi soir ? Sur le papier, cela semble mission impossible. Dans les faits, les Finistériens ont quelques raisons de croire en un exploit dans la capitale“, écrit Le Télégramme. “Le PSG a récemment changé d’entraîneur. Mais tout ne va pas devenir sublime du jour au lendemain sous les ordres de Pochettino : fatigué, Mbappé ne redeviendra pas l’éclatant Kylian en un claquement de doigts, par exemple. Surtout, cette saison, les adversaires du PSG ne se rendent plus dans le 16e arrondissement pour limiter la casse. Mais plutôt dans l’optique de prendre des points.”

“Le repositionnement de l’indispensable Verratti comme meneur de jeu évoque l’allant offensif souhaité par Pochettino, mais le nouvel entraîneur du PSG, sans Neymar à 100%, cherche encore la bonne formule en amont de la réception de Brest. Avant son deuxième match sur le banc parisien, «Poche» a déjà prévenu qu’il lui faudrait du temps pour concrétiser ses idées sur le terrain. Le nul rapporté mercredi de Saint-Etienne (1-1), où son équipe a été malmenée, lui a donné raison”, écrit l’AFP. “Du match frileux de Mbappé à l’énième bourde de Kehrer et Gueye qui a coûté un but, le PSG a montré qu’il repartait d’une page quasi blanche avant la 19e journée de L1 ce week-end, la dernière de la phase aller. Brest, qui a tenu en échec le leader Lyon (2-2) et infligé à Lille sa première défaite du Championnat (3-2), est un test intéressant. Paris doit gagner, d’autant qu’un autre résultat offrirait à l’OL le titre honorifique de champion d’automne. La dernière fois que cette distinction avait échappé aux Parisiens, en 2016-2017, correspond à leur dernière saison sans sacre au bout. Pochettino n’a pas de temps, ni de points à perdre.”

Mauricio Pochettino, “confronté aux mêmes problématiques que Tuchel, doit absolument mener le PSG au succès face à Brest”, observe Le Parisien. “Dans le Forez, il a pu mesurer le chantier qui l’attend avec des joueurs ayant plongé physiquement en début de seconde période, et un schéma de jeu peu lisible et sans circuits préférentiels identifiables. S’il n’a jamais ouvertement critiqué le travail de son prédécesseur, Pochettino a semblé déplorer le nombre important de blessés et un calendrier qui ne lui offre guère de possibilités de remettre son groupe d’aplomb physiquement. Au niveau des rentrants, le technicien du PSG va récupérer Kurzawa, Florenzi, Icardi mais toujours pas Neymar ni Kimpembe, et on peut penser que l’inverse eût été plus profitable. Un point sera fait en début de semaine pour savoir si le Brésilien, notamment, peut participer au Trophée des champions face à l’OM mercredi. Au total, six Parisiens fréquentent encore l’infirmerie. Et ce n’est pas le moindre des soucis que rencontrent l’Argentin et son staff. […] Alors que Mbappé enchaîne les prestations insipides et les pépins physiques depuis plusieurs mois, la question de sa titularisation face à Brest ce soir fait débat. Il faut le reposer, mais Pochettino peut-il s’en passer ?”

En raison d’un plan social à L’Équipe : les salariés ont appelé à la grève, il n’y a pas de journal ce samedi