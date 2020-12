C’est le cœur lourd, sous le choc de l’annonce du décès de Gérard Houllier, que le monde du football se concentrait à Nyon (Suisse) sur le tirage des huitièmes de finale de l’UEFA Champions League. Deux chapeaux, sept possibilités pour le PSG : le FC Barcelone, l’Atlético de Madrid, Séville FC, la Lazio, l’Atalanta Bergame, M’Gladbach, ou le FC Porto. La priorité était d’éviter les clubs espagnols. Et bien non, raté, ce sera le Barça, le meilleur ennemi des Parisiens. L’affiche la plus prestigieuse des huitièmes de finale même si les deux clubs sont aujourd’hui dans le dur. Un choc qui se fera sous fond de “remontada”, d’élections présidentielles, de dossier Messi, etc. Pour rappel, tête de série, le PSG recevra au match retour. Et on croise les doigts pour que ce soit avec du public.

Les matches aller des 8es de finale sont programmés les 16/17/23/24 février, les matches retour les 9/10/16/17 mars (coups d’envoi à 21 heures). Le tirage au sort des quarts de finale, des demi-finales et de la finale est prévu le 19 mars.

Les huitièmes de finale de l’UCL 2020/2021