Quatorze matches de Ligue 1, 28 points. C’est simple, le PSG avance au rythme de deux points par journée. Une cadence insuffisante puisqu’au classement, le champion de France est débordé de tous les côtés. Lille et Lyon sont maintenant un point devant Paris, Marseille est potentiellement leader avec deux rencontres (contre Lens et Nice) encore à jouer. Même Montpellier est à deux points du PSG. Dur dur. Les Rouge & Bleu moulinent et affichent des carences techniques, tactiques et pour beaucoup physiques.

La faute à l’absence de préparation ? Au Final 8 de la Ligue des champions du mois d’aout ? A l’enchaînement des rencontre depuis ? Les six autres participants toujours européens (Atlético de Madrid, FC Bayern, RB Leipzig, Manchester City, Atalanta et FC Barcelone) avancent dans leur championnat à un rythme global de 1.94 point par match. Le PSG est donc dans la moyenne des points pris par les participants au Final 8. Ce n’est pas une explication, mais c’est un paramètre. D’autant plus que les divergences de rythme sont importantes. Si l’Atlético de Madrid a une cadence de 2.36 points par journée de Liga, le Barça se traine avec un 1.54 pt/journée. Un indice pour se dire que le vrai mauvais tirage à midi pour les huitièmes de finale se nomment plutôt les Colchoneros.

Les sept adversaires potentiels du PSG en C1 : Barça, Atlético de Madrid, Séville FC, Lazio, Atalanta Bergame, M’Gladbach, FC Porto.

Les participants au Final 8 jouant cette saison la C1