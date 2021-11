Décidément les résultats des joueurs parisiens sont très mitigés lors de cette trêve internationale. Si le Brésil de Neymar Jr et Marquinhos, et l’équipe de France de Mbappé et Kimpembe ont validé leur billet pour le Mondial, d’autres sont en difficulté.

Ce dimanche déjà, le Portugal avec Danilo Pereira et Nuno Mendes avait perdu sur sa pelouse contre la Serbie (2-1), et devra donc passer par les barrages pour se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde. Après le vainqueur de l’Euro 2016, c’est celui de 2021 qui ne s’est pas aussi qualifié ce lundi. L’Italie a concédé un match nul surprenant contre l’Irlande du Nord (0-0), tandis que la Suisse de son côté s’est largement imposée contre la Bulgarie (4-0) et ira donc au Qatar en 2022.

La Squadra Azzurra et la Seleçao devront se battre jusqu’au bout au mois de mars prochain pour arracher sa place pour le Mondial qui se déroulera dans un an.