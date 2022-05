Le PSG possède l’un si ce n’est le meilleur centre de formation de France. Il fait aussi parti des meilleurs d’Europe. Beaucoup de joueurs arrivent à sortir de ce dernier et réaliser une carrière professionnelle que ce soit au sein de leur club formateur ou bien partout en Europe. L’avenir des titis est un sujet qui tient énormément à coeur les supporters parisiens et ces derniers veulent garder les meilleurs éléments dans la capitale.

Le journaliste Loic Tanzi a partagé quelques informations sur la situation des jeunes footballeurs en France, puisque en ce 1e mai, les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 ont fait savoir aux membres de leur centre de formation leurs intentions pour la saison prochaine. À savoir donc de les prolonger ou alors de les libérer. Du côté du PSG, le journaliste sportif nous informe « qu’au moins deux joueurs ne seront pas conservés : Enzo Tayamoutou (2004) et Jordan Monteiro (2004). » Loic Tanzi rajoute dans un autre tweet que Nehemiah Fernandez-Veliz (2004) serait tout proche de signer professionnel. De plus, les discussions seraient « bien engagées également pour Ayman Kari (2004). » Le milieu de terrain attendrait pour sa part « simplement un signe positif sur son évolution au club ». Ces nombreux sujets seront particulièrement scrutés par les observateurs et fans dans les prochaines semaines.