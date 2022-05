Le PSG pense à Thiago Motta pour remplacer Pochettino

Le PSG prépare l’été qui arrive et de nombreux changements semblent venir au sein de la section sportive. Que ce soit au niveau de la direction sportive avec Leonardo, de Mauricio Pochettino ou encore dans l’effectif. Les éliminations en Coupe de France et en Ligue des Champions, en plus d’un fond de jeu décevant, ont exaspéré bon nombre de supporters et d’observateurs. Alors que de nombreux noms sont sortis dans la presse, le journaliste Gianluca Di Marzio fait un point sur de nombreux dossiers parisiens et partagé de nouveaux éléments sur le site internet de Wett Freunde.

Le futur entraîneur, encore pas mal d’inconnus

Le journaliste évoque le nom de Paul Pogba et estime qu’il n’y a pas encore de certitude qu’il ne signe pas une prolongation de contrat avec Manchester United puisque c’est le contrat le plus lucratif qui lui ait été proposé. Celui-ci ne croit pas à la piste Real Madrid, tandis que la Juventus aimerait le récupérer… mais avec « un budget différent ». Enfin pour le PSG, tout dépendra surtout du futur coach.

Gianluca Di Marzio est très clair sur l’avenir de Mauricio Pochettino : « Pour l’instant, tout ce qui est sûr, c’est qu’il s’en va » sans pour autant savoir où il rebondirait. Concernant la piste Antonio Conte, le journaliste « ne pense pas qu’il y ait quoi que ce soit sur la table ». Mais en cas de départ du coach italien, Pochettino « pourrait revenir aux Spurs car Daniel Levy s’entend bien avec lui ». Tout dépendra donc de Conté et si le PSG devient « sérieux avec lui », il pourrait débarquer même si rien « n’avance pour le moment. »

Assez surprenant, le PSG aurait ciblé… Erik ten Hag pour remplacer Mauricio Pochettino. On rappelle que le Néerlandais vient de s’engager avec Manchester United. Désormais, trois noms reviendraient avec insistance : Antonio Conte, Joachim Löw et Thiago Motta. Le jeune technicien italien serait dans les têtes des dirigeants parisiens « lorsqu’ils recherchent un nouvel entraîneur. Il a commencé à entraîner dans leur centre de formation et est l’un des fils du PSG » selon les dires de Di Marzio.