Discussions en cours entre le PSG et Francfort pour Ekitike

Placardisé au PSG depuis le début de la saison, Hugo Ekitike pourrait prendre la direction de l’Eintracht Francfort lors de ce mercato hivernal. Les deux clubs discutent d’un prêt avec option d’achat.

L’été dernier, Hugo Ekitike a été informé par la direction du PSG qu’il n’entrait pas dans les plans de Luis Enrique et qu’il devait se trouver une porte de sortie. Alors qu’il aurait aimé rejoindre la Premier League, le PSG a tenté de le persuader de rejoindre l’Eintracht Francfort en tentant de l’inclure dans le deal autour de Randal Kolo Muani. Mais il n’a pas souhaité rejoindre le club allemand. Depuis la fin du mercato estival, l’ancien rémois a été mis au placard. Six mois sans jouer, une éternité pour l’attaquant qui serait désormais prêt à quitter les Rouge & Bleu lors du mercato hivernal.

Discussions autour d’un prêt avec option d’achat

Ces derniers jours, on a entendu parler d’offre concrète de la part de Brentford et Wolfsburg autour d’un prêt avec option d’achat. Intéressé cet été, l’Eintracht Francfort n’a pas abandonné la piste menant au numéro 44 du PSG. Hier, un accord entre Hugo Ekitike et le club allemand était avancé. Pour pouvoir rejoindre l’actuelle équipe d’Eric Junior Dina Ebimbe, l’attaquant aurait accepté de largement revoir ses émoluments à la baisse. Un accord entre les deux clubs serait maintenant attendu. Selon les informations de Loïc Tanzi, journaliste spécialiste du PSG pour l’Equipe, le club de la capitale et celui de Francfort discutent désormais directement pour tenter de finaliser un prêt avec option d’achat. Un dossier qui pourrait donc se décanter dans les jours à venir.