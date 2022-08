Discussions PSG-Sunderland pour Edouard Michut ?

Edouard Michut est l’un des titis qui ont un peu joué la saison dernière. Alors que le PSG souhaitait le conserver, le milieu de terrain veut quitter son club formateur en raison de son faible temps de jeu. Depuis plusieurs semaines, son nom est associé à plusieurs équipes (Séville FC, Celtic). Mais Edouard Michut pourrait finalement prendre la direction de l’Angleterre.

Selon les informations de Fabrizio Romano, Sunderland – club de seconde division anglaise – aurait commencé les discussions avec le PSG pour une arrivée d’Edouard Michut. Ce dernier serait la signature de rêve au milieu de terrain de l’actuel cinquième de Championship. Le spécialiste du mercato explique aussi qu’Edouard Michut de nombreux prétendants depuis le mois de juin. L’Equipe confirme que le PSG et Sunderland sont entrés en contact pour le transfert d’Edouard Michut.

Sunderland have opened talks with Paris Saint-Germain to sign Édouard Michut. He’s their dream signing for the midfield. 🇫🇷 #PSG

Talks will continue as there are many clubs interested in Michut since June. pic.twitter.com/DLkS2KR6Ai

