Le PSG possède l’un des meilleurs voire le meilleur centre de formation de France. Chaque année, un ou plusieurs joueurs pointent à la porte de l’équipe première. Mais ils n’ont pas souvent leur chance pour jouer avec l’équipe première régulièrement. Cette saison, Edouard Michut, Xavi Simons, Ismaël Gharbi et El Chadaille Bitshiabu, ont un peu joué mais pas suffisamment à leurs yeux et ceux des supporters. Le premier cité, lassé de son temps de jeu (6 matches pour 160 minutes de jeu), souhaite quitter son club formateur. Auprès de France Bleu Paris, son entourage a confirmé cette information et expliqué les raisons de cette dernière.

« Avant, l’excuse, c’était le groupe trop conséquent, après cela a été le changement d’entraîneur. Mais là, quand on voit qu’il est en tribune pour le match de Troyes… Cela fait un an et demi qu’il attend, il n’y a pas d’impatience de sa part. On lui a vendu un projet, mais s’il n’y a pas de projet. Le traitement [d’Edouard Michut, ndlr] est catastrophique. La question à se poser, c’est : « comment un garçon qui voulait faire toute sa carrière au PSG a désormais envie de partir le plus loin possible ? » Il a 19 ans, il veut jouer au football. » Son entourage regrette également le décalage entre les paroles et les actes. France Bleu Paris fait savoir que le PSG n’a pas encore été informé de la décision de son titi. « On connaît la situation, on verra« , souffle-t-on du côté du Camp des Loges conclut la radio francilienne.