Depuis le début de saison, Kylian Mbappé est l’homme fort du PSG. Auteur 22 buts et 13 passes décisives lors de cet exercice 2021-2022, le numéro 7 parisien est l’arme offensive numéro une des Rouge & Bleu comme en atteste ses deux buts marqués en fin de match face au Stade Rennais (1-0) et le Real Madrid (1-0). Sa prestation face aux Merengue en Ligue des champions a notamment été saluée par les observateurs et la presse mondiale. L’ancien du PSG, Youri Djorkaeff a également salué la performance de Kylian Mbappé face au Real Madrid.

« Pour moi, Mbappé c’est le plus grand joueur aujourd’hui. L’extérieur écrit et parle beaucoup de lui, et lui, on voit qu’il est focus sur une chose : faire le mieux possible pour remporter la Champions League et rien ne le perturbe. Son but face à Madrid ? C’est un but que tous les attaquants rêvent de marquer dans le timing, l’adversaire, l’exécution et au Parc des Princes », a déclaré l’ancien Parisien à l’émission Téléfoot.