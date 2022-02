Les Parisiens ont rendu une bonne copie contre le Real Madrid en Ligue des Champions mardi dernier (1-0). Mais ce samedi, le PSG a chuté face à Nantes dans un match complètement fou (3-1). À 18 jours du match retour contre les Madrilènes, la presse espagnole en a profité pour critiquer la performance des Rouge & Bleu hier soir.

Mundo Deportivo n’est pas tendre avec les hommes de Mauricio Pochettino. Pour le journal espagnol « le PSG de la Ligue 1 est l’antithèse de celui que l’on voit en Europe. Ils attendent que les mathématiques les rendent champions pendant qu’ils se préoccupent de la Ligue des champions ». Le média ibérique ajoute aussi que le FC Nantes « a montré la voie au Real Madrid ». Du côté de Marca, on parle d’un PSG qui a « pris un bain d’humilité à Nantes » et qui a « liquidé ses chances de gagner le match au cours d’une première période catastrophique ». Si le journal a vivement critiqué le collectif parisien, il n’a pas oublié Neymar Jr et son pénalty loupé : « Serait-ce le pire penalty frappé par Neymar durant toute sa carrière ? », s’interroge le média.

Pour AS, on fait la comparaison entre le match contre le Real Madrid et celui d’hier soir : « Si le PSG a agi comme un rouleau compresseur face au Real, il a subi en première mi-temps face à Nantes de manière incompréhensible », s’étonne AS. Le média espagnol explique aussi ce qui a fait défaut aux Parisiens avec son trident offensif : « Avec Neymar, Messi et Mbappé, le PSG compte un défenseur en moins et l’intensité des Nantais a été un cauchemar pour les Parisiens », constate AS. Enfin, SPORT parle d’un PSG « catastrophique » face à Nantes, avant d’ajouter que « ce match était la meilleure preuve que ce n’était pas le jour du PSG » et que l’effectif parisien « commençait à devenir complètement fou ».